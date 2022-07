5 tipů pro zrychlení Macu s macOS 12.5 Monterey

Před pár dny vydal Apple pro všechny své uživatele aktualizace stávajících operačních systémů. Pro upřesnění došlo k vypuštění iOS a iPadOS 15.6, macOS 12.5 Monterey a watchOS 8.7. Tyto aktualizace přináší pár novinek, jak už to ale bývá zvykem, tak si někteří uživatelé po jejich instalaci stěžují na snížení výdrže baterie či snížení výkonu zařízení. Pokud jste si nainstalovali macOS 12.5 a máte aktuálně problémy s výkonem Macu, tak v tomto článku najdete 5 tipů pro zrychlení. Mohlo by vás zajímat 5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch s watchOS 8.7 Apple Watch Pavel Jelič 25. 7. 2022

Vypnutí animací a efektů Součástí prakticky každého operačního systému nejen od Applu jsou všemožné animace a efekty. Díky nim vypadá systém jednoduše dobře, na druhou stranu ale mohou způsobovat zpomalení, a to z důvodu nutného výkonu k vykreslení a času k provedení. Pokud byste tedy chtěli systémy výrazně zrychlit, můžete animace a efekty vypnout. To provedete jednoduše tak, že přejdete do  → Předvolby systému → Zpřístupnění → Monitor. Zde už jen stačí zaškrtnout možnost Omezit pohyb, zároveň pak můžete aktivovat také Snížit průhlednost. Fotogalerie predvolby_systemu_macos_big_sur ignorovat_vestaveny_trackpad_macos2 zpristupneni_macos_tipy2 zpristupneni_macos_tipy6 zpristupneni_macos_tipy1 Vstoupit do galerie

Kontrola náročných aplikací Čas od času se po nainstalování aktualizace stává, že si některé aplikace s novou verzí systému jednoduše nerozumí. To může vyústit v různé problémy s kompatibilitou a optimalizací. Konkrétně může dojít například k tomu, že se aplikace tzv. zacyklí a začne nadměrně využívat hardwarové zdroje. Pro kontrolu a případné ukončení náročných aplikací stačí, abyste přešli do aplikace Monitor aktivity. Zde se pak v horní části přesuňte do sekce CPU, a poté proveďte seřazení podle sloupce % CPU. Pokud následně uvidíte nějakou aplikaci, která nadměrně využívá výkon, tak ji klepnutím označte, a poté v horní části klepněte na tlačítko X. Pak už jen stačí klepnout na Vynutit ukončení. Fotogalerie #2 terminal_big_sur1 monitor_aktivity_cpu_serazeni2 monitor_aktivity_cpu_serazeni4 monitor_aktivity_cpu_serazeni3 monitor_aktivity_cpu_serazeni5 monitor_aktivity_cpu_serazeni1 monitor_aktivity_cpu_serazeni6 Vstoupit do galerie

Spouštění aplikací po startu Uživatelé macOS si mohou nastavit, aby se po startu automaticky spouštěly různé aplikace. Díky tomu sice získají okamžitý přístup k některým aplikacím, avšak zároveň dojde nadměrnému zatížení systému, který už tak vždy po spuštění provádí mnoho různých náročných procesů na pozadí. Navíc k tomu, co si budeme nalhávat, asi málokdo potřebuje mít ihned po spuštění systému k dispozici několik aplikací. Proto se vyplatí spouštěné aplikace po startu systému redukovat, a to v  → Předvolby systému → Uživatelé a skupiny, kde vlevo klepněte na váš účet, a poté přejděte do Přihlášení. Zde stačí aplikace označit, a poté v levé dolní části klepnout na tlačítko –. Některé aplikace se v tomto seznamu nezobrazí a je nutné jim automatické spouštění zakázat přímo z jejich předvoleb. Fotogalerie #3 predvolby_systemu_macos_big_sur aplikace_po_spusteni_Catalina6 aplikace_po_spusteni_Catalina5 aplikace_po_spusteni_Catalina1 aplikace_po_spusteni_Catalina2 aplikace_po_spusteni_Catalina3 aplikace_po_spusteni_Catalina4 Vstoupit do galerie

Oprava chyb na disku Je váš Mac pomalý a kromě toho se vám stává, že se například sám od sebe vypne či restartuje? Popřípadě máte jiné podobné problémy? Pokud ano, tak můžete systém macOS nechat opravit chyby na vašem disku, čímž se může mnoho různých problémů jednoduše vyřešit. Nejedná se o nic složitého, stačí přejít do aplikace Disková utilita, kde pak nalevo klepnutím označte interní disk. Jakmile tak učiníte, tak nahoře klepněte na možnost Záchrana, a poté v rámci průvodce nechte chyby na disku opravit. Fotogalerie #4 terminal_big_sur1 oprava_disku_mac2 oprava_disku_mac1 oprava_disku_mac3 oprava_disku_mac4 Vstoupit do galerie