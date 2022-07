5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch s watchOS 8.7

Minulý týden Apple vydal nové verze svých operačních systémů pro veřejnost. Konkrétně je řeč o iOS 15.6, macOS 12.5 a watchOS 8.7. To znamená, že všechny tyto operační systémy si uživatelé již mohou nainstalovat (a měli by). Jak už to ale bývá ve zvyku, tak se vždy po instalaci nové aktualizace objeví několik uživatelů, kteří mají problém s výkonem svých Apple produktů, popřípadě s jejich výdrží. Pokud jste si na Apple Watch nainstalovali watchOS 8.7 a nyní máte problém s výdrží baterie, tak se vám tento článek bude hodit. Ukážeme si v něm 5 triků, jak výdrž baterie prodloužit. Mohlo by vás zajímat 5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie iPhonu s iOS 15.6 iPhone Pavel Jelič 22. 7. 2022

Vypnutí aktivace displeje po zvednutí zápěstí Displej vašich Apple Watch můžete aktivovat různými způsoby – buď klepnutím na displej, digitální korunkou anebo prostým zvednutím zápěstí směrem nahoru. Právě poslední zmíněný způsob uživatelé využívají nejčastěji. Pravdou ale je, že často dochází ke špatnému vyhodnocení zvednutí zápěstí, takže se displej můžete aktivovat i tehdy, kdy to není potřeba. To má samozřejmě negativní vliv na výdrž baterie. Pro deaktivaci této funkce přejděte do aplikace Watch, kde pak přejděte do Mojehodinky → Zobrazení a jas a vypněte funkci Probudit zvednutím zápěstí. Fotogalerie moje_hodinky_watch_aw aw_vypnout_rozsviceni_zapesti1 aw_vypnout_rozsviceni_zapesti2 aw_vypnout_rozsviceni_zapesti3 Vstoupit do galerie

Deaktivace sledování srdeční aktivity Apple Watch jsou určené hlavně pro sledování aktivity a vašeho zdraví. Dá se říct, že nejvíce se jablečné hodinky z hlediska zdraví zabývají srdcem, jelikož dokáží například detekovat fibrilaci síní či například příliš nízký či naopak vysoký tep. Někteří uživatelé však Apple Watch využívají spíše jako prodlouženou ruku iPhonu, a tak by je mohlo zajímat deaktivování sledování srdeční aktivity pro získání větší výdrže. Deaktivaci provedete v aplikaci Watch, kde přejděte do Moje hodinky → Soukromí a zde aktivujte možnost Srdeční tep. Fotogalerie #2 moje_hodinky_watch_aw sledovani_srdecni_aktivity_vypnout_aw1 sledovani_srdecni_aktivity_vypnout_aw3 sledovani_srdecni_aktivity_vypnout_aw2 Vstoupit do galerie

Omezení oznámení Nejvíce dokáže negativně ovlivnit výdrž baterie Apple Watch rozsvícený displej. Ve většině případech se displej aktivuje automaticky z důvodu příchozí notifikace. Z toho důvodu se hodí příchozí oznámení na Apple Watch určitým způsobem omezit. Navíc to oceníte i z toho důvodu, že nebudete neustále rušení, což se v dnešní době rozhodně hodí. Pro omezení oznámení stačí aktivovat režim soustředění, a to skrze ovládací centrum, kde klepněte na ikonu měsíce a režim vyberte. Popřípadě lze oznámení spravovat také v aplikaci Watch, kde přejděte do Moje hodinky → Oznámení. Fotogalerie #3 soustredeni_apple_watch6 soustredeni_apple_watch5 soustredeni_apple_watch4 soustredeni_apple_watch3 soustredeni_apple_watch1 Vstoupit do galerie

Úsporný režim Nejvíce dochází ke spotřebě energie v baterii při cvičení, jelikož jsou v pohotovosti veškeré měřící systémy, především tedy ty, které sledují srdeční aktivitu. Pokud cvičíte klidně několik hodin denně, tak rozhodně víte, že energie baterie Apple Watch jde razantně dolů, takže je často nutné provádět nabíjení i vícekrát denně. Pro chůzi a běh však existuje speciální úsporný režim, po jehož aktivaci se u těchto dvou činností přestane zaznamenávat srdeční aktivita, čímž se prodlouží výdrž. Pro zapnutí stačí přejít do aplikace Watch,kde otevřete Moje hodinky → Cvičení a zde zapněte funkci Úsporný režim. Fotogalerie #4 moje_hodinky_watch_aw usporny_rezim_aw_cviceni1 usporny_rezim_aw_cviceni3 usporny_rezim_aw_cviceni2 Vstoupit do galerie