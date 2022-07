5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie iPhonu s iOS 15.6

Nová verze operačního systému pro iPhony v podobě iOS 15.6 je tady, a to společně s dalšími jablečnými systémy. Tato aktualizace přináší hned několik novinek a oprav všemožných chyb a bugů. Jak už to tak ale bývá, tak si po provedení aktualizace někteří uživatelé stěžují například na nižší výkon zařízení, anebo horší výdrž baterie. Pokud i vy máte problém s výdrží baterie v iOS 15.6, tak v tomto článku najdete 5 tipů, díky kterým výdrž o něco zlepšíte. Primárně ale nezapomeňte na to, že byste před prováděním jakýchkoliv změn měli pár hodin či dní vyčkat, až se iPhone s aktualizací skamarádí a přestanou se provádět optimalizační procesy, které mohou způsobit vyšší spotřebu baterie. Mohlo by vás zajímat 5 tipů pro zrychlení iPhonu s iOS 15.6 iPhone Pavel Jelič 21. 7. 2022

Vypnutí sdílení analýz iPhone může na pozadí zasílat Applu a vývojářům aplikací různé informace a analýzy. Uživatelé si každopádně mohou zvolit, zdali chtějí tyto analýzy poskytovat, a to už při prvotním nastavení iPhonu. Pokud byste chtěli tuto sekci zkontrolovat a případně sdílení analýz vypnout, tak můžete – navíc k tomu získáte také delší výdrž na jedno nabití, jelikož nebude docházet ke sběru a odesílání na pozadí. Deaktivaci provedete v Nastavení → Soukromí → Analýza a vylepšování, kde deaktivujte Sdílet analýzu iPhonu a hodinek. Vypnout můžete i další možnosti. Fotogalerie prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_15 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_16 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_17 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_18 Vstoupit do galerie

Aktivace tmavého režimu Máte novější iPhone s OLED displejem, tj. X a novější, vyjma XR, 11 a SE? Pokud ano, tak můžete zajistit vyšší výdrž vašeho iPhonu pouhou aktivací tmavého režimu. OLED displej totiž černou barvu vykresluje kompletním vypnutím pixelů, takže prakticky čím více černé barvy se na displeji zobrazuje, tak tím méně je displej náročný na baterii. Pro aktivaci tmavého režimu přejděte do Nastavení → Zobrazení a jas. Zde stačí klepnout na Tmavý, popřípadě si v sekci Volby můžete nastavit automatické přepínání. Fotogalerie #2 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_2 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_3 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_4 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_5 Vstoupit do galerie

Deaktivace aktualizací na pozadí Některé aplikace mohou na pozadí aktualizovat svůj obsah – může se jednat třeba o aplikace pro počasí nebo sociální sítě. Díky tomu nemusíte nikdy po přesunu do aplikace čekat na to, aby se vám zobrazil nejnovější obsah. Je ale nutné zmínit, že tyto aktualizace dat na pozadí způsobují nižší výdrž baterie. Pokud jste tedy ochotni si vždy po přesunu do aplikace na načtení nových dat pár sekund počkat, tak můžete aktualizace na pozadí kompletně či částečně vypnout. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí, kde buď v Aktualizace na pozadí vypněte tuto funkci kompletně, anebo sjeďte níže a proveďte vypnutí u vybraných aplikací. Fotogalerie #3 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_10 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_30 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_31 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_32 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_1 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_33 Vstoupit do galerie

Omezte polohové služby Především webové stránky, ale také některé aplikace, mohou přistupovat k vaší poloze, a to prostřednictvím tzv. polohových služeb. U některých aplikací či webů, například v navigacích či při hledání nejbližších bodů zájmu, je využití polohy zcela oprávněné. Například sociální sítě však informace o vaší poloze sbírají z důvodu přesnějšího cílení reklamy, což nejspíše není něco, co většina z nás vyhledává. A navíc k tomu všemu způsobuje častý přístup k polohovým službám snížení výdrže baterie. Pro kompletní nebo částečné vypnutí polohových služeb přejděte do Nastavení → Soukromí → Polohové služby, kde proveďte potřebná omezení a nastavení. Fotogalerie #4 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_15 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_19 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_20 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_21 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_22 Vstoupit do galerie