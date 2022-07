5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Macu s macOS 12.5 Monterey

Některé aplikace si s novými verzemi operačních systémů jednoduše nemusí úplně rozumět. To pak může přinášet potíže s kompatibilitou a optimalizací, což vede ke snížení výdrže baterie. Pokud máte pocit, že vaše baterie v Macu po aktualizaci nic nevydrží, tak je dost možné, že na pozadí běží nějaká aplikace, která nadměrně využívá hardwarové zdroje. Pro zjištění stačí přejít do aplikace Monitor aktivity, kde se v horní části přepněte do sekce CPU, a poté procesy seřaďte podle CPU %. Nahoře se vám pak zobrazí nejnáročnější aplikace. Pro vypnutí aplikace ji klepnutím označte, pak stiskněte ikonu X v levé horní části a klepněte na Ukončit.

Apple se relativně nedávno konečně rozhodl do macOS umístit režim nízké spotřeby. Donedávna byl tento režim k dispozici prakticky jen pro jablečné telefony. Pokud ho aktivujete, tak dojde automaticky ke snížení výkonu Macu a zároveň se provedou některé další akce, které povedou ke zvýšení výdrže baterie. Pro aktivaci režimu nízké spotřeby přejděte do  → Předvolby systému → Baterie → Baterie , kde zaškrtněte Režim nízké spotřeby. Nutno zmínit, že tento režim je k dispozici jen na MacBooky z roku 2016 a novější.

Displej vašeho MacBooku je jednou ze součástí, které jsou nejvíce náročné na baterii. Zároveň platí, že čím vyšší jas máte nastavený, tak tím větší je spotřeba energie v baterii. Pro prodloužení výdrže baterie Macu je tedy nutné, aby docházelo v závislosti na intenzitě okolního světla k redukování jasu. O to se stará světelný senzor, prostřednictvím kterého pak systém jas automaticky upravuje a tím tak šetří baterii. Pokud na vašem Macu k automatické úpravě jasu nedochází, tak funkci aktivujte v  → Předvolby systému → Monitory , kde zaškrtněte Automaticky upravit jas. Mimo to je možné aktivovat také ztlumení jasu při napájení z baterie v  → Předvolby systému → Baterie → Baterie.

Vlastníte novější Mac s Apple Silicon? Pokud ano, tak byste měli ve všech případech využívat aplikace, které jsou pro jablečné čipy plně optimalizované. Čipy Apple Silicon totiž využívají jinou architekturu než procesory Intel, takže pokud aplikace není pro Apple Silicon optimalizovaná, tak ji Mac musí spouštět skrze překladač kódu Rosetta. Tyto neoptimalizované aplikace samozřejmě fungují dobře, ale vzhledem k nutnosti provádění překladu kódu jsou o dost náročnější na výkon, čímž dochází ke zvýšené spotřebě energie. Mnoho vývojářů nabízí zvlášť dvě verze aplikací pro Apple Silicon a Intel, například Google Chrome – pokud máte Mac s čipem M-series, vždy zvolte verzi pro Apple Silicon . To, zdali jsou aplikace připravené pro Apple Silicon, pak můžete zjistit na stránkách Is Apple Silicon Ready? .

Péče o zdraví baterie

Pokud chcete zajistit co možná nejdelší výdrž baterie, tak je nutné pečovat i o její zdraví. Baterie je totiž spotřební zboží, které časem a používáním ztrácí své vlastnosti. Aby ke snížení kondice baterie nedocházelo nadměrně, tak je nutné, aby se baterie nevyužívala při extrémních teplotách, kromě toho byste ji měli udržovat v ideálním rozmezí nabití od 20 do 80 %. To může být problém hlavně u jedinců, kteří mají svůj MacBook prakticky permanentně připojený k napájení. Pro omezení nabití do maximálně 80 % můžete využít aplikaci AlDente, která je k dispozici zdarma a funguje naprosto spolehlivě.