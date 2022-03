Baterie, které se nachází uvnitř (nejen) jablečných zařízení, se řadí mezi spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti – v tomto případě se jedná především o maximální kapacitu a schopnost poskytnou dostatečný výkon hardwaru. Na Apple zařízeních můžete jednoduše určit stav baterie právě pomocí její maximální kapacity. V případě, že má baterie maximální kapacitu 80 % a menší, tak se automaticky považuje za nedostačující a doporučuje se servis. Chcete-li zdraví baterie co nejvíce prodloužit a omezit její stárnutí, tak uděláte nejlépe v případě, že zajistíte nabití baterie v rozmezí od 20 do 80 %. Právě v tomhle rozmezí se má baterie nejlépe a nejméně stárne.

Jak na Macu omezit nabíjení na 80 %

Apple se již delší dobu snaží bateriím věnovat – viz právě například možnost zobrazí maximální kapacity baterie a odvození její kondice. Kromě toho nabízí Apple u prakticky všech svých přenosných zařízení také funkci Optimalizované nabíjení. V případě, že tuto funkci aktivujete, tak by ideálně měla zamezit nabití baterie na více než 80 %, což je ideální pro prodloužení životnosti baterie. Avšak pravdou je, že Optimalizované nabíjení spíše nefunguje, jelikož je zbytečně komplikované. Aby funkce vůbec nabíjení na 80 % omezila, tak si prvně musí vytvořit jakési schéma toho, jak nabíjení provádíte. K omezení pak spíše výjimečně dojde pouze tehdy, pokud Mac nabíjíte pravidelně, vždy ve stejný čas. Stačí se však jen lehce vychýlit a Optimalizované nabíjení opětovně přestává fungovat.

AlDente je jediná aplikace, kterou potřebujete

Vzhledem k tomu, že osobně využívám MacBook takovým způsobem, že ho přenáším mezi domovem a kanceláří, kdy v obou případech je vždy připojen k napájení, tak jsem jednoduše hledal řešení, které by zvládlo natvrdo nabíjení na 80 % omezit. Jak jsem řekl, vždy automaticky k Macu připojuji nabíječku, takže většinu času je stav nabití 100 %, což pro zdraví baterie není ideální. Dobrou zprávou je, že jsem řešení doopravdy našel, a to v podobě jednoduché aplikace, kterou můžete využít zcela zdarma. Tato aplikace se nazývá AlDente a po její instalaci se usadí do horní lišty, odkud ji můžete ovládat. Jakmile ikonu aplikace otevřete, tak si pomocí posuvníku jednoduše zvolíte, na kolika procentech se má nabíjení zastavit. O nic víc se nemusíte starat – funkčnost je okamžitá a hlavně se můžete spolehnout na to, že k omezení nabíjení opravdu dojde, nikoliv jako u Optimalizovaného nabíjení.

Jak jsem zmínil výše, tak aplikace AlDente je k dispozici zcela zdarma – stáhnout ji můžete pomocí tohoto odkazu. Pokud se vám však aplikace bude líbit, můžete si zaplatit za plnou verzi, ve které získáte několik funkcí navíc a hlavně podpoříte vývojáře tak skvělého nástroje. Jakmile aplikaci AlDente stáhnete, tak ji přesuňte do složky Aplikace a poklepáním proveďte spuštění. Po prvním spuštění je samozřejmě nutné potvrdit všemožná oprávnění a hlavně deaktivovat Optimalizované nabíjení, aby aplikace mohla fungovat tak, jak má. Veškeré předvolby pak najdete tak, že v horní liště klepnete na ikonu AlDente, a poté na ozubené kolečko, čímž se zobrazí okno. Zde je možné nastavit vyhledávání aktualizací, automatické spuštění po startu (doporučuji) a další možnosti.

Aplikaci AlDente stáhnete zde