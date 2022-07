Profíci rozebrali nový MacBook Air M2 do posledního šroubku. Na co přišli?

Na letošní vývojářské konferenci představil Apple nový MacBook Air M2, který se dočkal kompletního přepracování. Jeho prodeje pak byly spuštěny na konci minulého týdne s tím, že i u nás v redakci tento stroj máme k dispozici a přinášíme vám o něm první informace. Jak už to prakticky u všech nových strojů bývá zvykem, tak netrvá dlouho, než dojde k jejich kompletnímu rozebrání. Právě tento proces často odkryje mnoho zajímavých věcí a odpoví na možné otázky, takže pokud vás zajímá, jak to pod pokličkou nového Airu M2 vypadá, a pokud se chcete dozvědět více, tak pokračujte ve čtení.

O rozebrání nového MacBooku Air M2 se postaral například YouTube kanál Max Tech anebo třeba společnost iFixit. Každý tento kanál přišel s několika zajímavými poznatky, o kterých by ideálně měli všichni (budoucí) majitelé Airu M2 vědět. Hned na první dobrou je nutné zmínit, že od pohledu do útrob nového Airu nás nově dělí pouze čtyři pentalobe šroubky, oproti původních šesti. Po odklopení spodního hliníkového víka si všimneme především baterie, jež je díky novému tělu, které se nezužuje, větší – konkrétně je řeč o 52.6 Wh oproti 49.9 Wh u předchozí generace. I přes větší baterii však oba stroje podle oficiálních specifikací vydrží na baterii 18 hodin. Co se pak týče základní desky, tak ta je schovaná pod kovovým plíškem, který je potažený grafitovou páskou. Všeobecně se však útroby Airu M2 oproti M1 nijak zásadně neliší.

Nejvíce skloňovanou hardwarovou součástí nového Airu je jeho SSD. A není se čemu divit, jelikož podle testů je základní varianta SSD zhruba až o polovinu pomalejší, s čímž jsme už však tak nějak počítali, jelikož to samé se děje u nového 13″ Pro M2. Zde je snížení rychlosti způsobeno využitím jediného NAND čipu (256 GB) namísto dvou čipů (2x 128 GB), což znamená, že u základní varianty zůstává jeden slot na NAND čip prázdný. A naprosto stejně je tomu i u Airu M2, což bylo potvrzeno právě rozebráním. Záleží vám tedy na rychlosti SSD, tak uděláte nejlépe, když půjdete do varianty s 512 GB a větší. Stejně jako u ostatních Maců z minulých let je samozřejmě čip, jednotná paměť, SSD a další součásti napevno připájeny k základní desce, takže neexistuje možnost výměny či upgradu.

Kromě SSD se však mluví také o schopnostech chlazení nového Airu M2. Jak jistě víte, tak MacBook Air od verze s M1 nedisponuje žádným aktivním prvkem chlazení, tedy ventilátorem. Zatímco u Airu M1 se jednalo o velmi zajímavý krok a ve skutečnosti tento krok nepředstavoval problém, tak u Airu M2 už to tak růžové není. Ani ten nedisponuje žádným aktivním chlazením, namísto toho Apple využil opravdu tenoučký plát hliníku, který má sloužit k přenosu tepla dál od čipu. Podle různých testů však tento plátek prakticky ničemu nepomáhá a teploty jsou tak u Airu M2 oproti předchozí generaci především při zátěži klidně až od 20 °C vyšší, o čemž jste se mohli přesvědčit i v našem vlastním testu teplot. Apple tohle dle mého mohl relativně jednoduše vyřešit využitím heatsinku či malé heatpipe bez ventilátoru, díky čemuž by bylo chlazení účinnější. Za vyšší teploty pak může samozřejmě i vyšší výkon čipu M2 oproti M1.