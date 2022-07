Alza příjemně zlevnila HomeKit čističku vzduchu Vocolinc

Komerční sdělení: Máte-li rádi chytrá řešení do domácnosti a zejména pak ty s podporou HomeKitu, zbystřete. Alza totiž příjemně zlevnila čističku vzduchu Vocolinc, která je jako jediná na světě kompatibilní s HomeKitem. Samozřejmostí je u ní skvěle pročištěný vzduchu prohnaný skrze hepa filtr, uhlíkový filtr a předfiltr. Počítat u ní můžete i se senzorem pro kvalitu ovzduší či celou řadou režimů pro přizpůsobení filtrace vzduchu přesně dle vašim potřebám. To vše navíc zabaleno v líbivém kabátku s velkým displejem, který slouží pro zobrazení veškerých informací o nastavení čističky vzduchu. Co se pak týče ceny, ta je standardně nastavena na 8139 Kč, díky nynější slevě je však k dispozici za 7040 Kč.

Čističku vzduchu Vocolinc seženete zde