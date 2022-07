Jak nejrychleji nabít iPhone: 5 tipů, které zaručeně fungují

Jak nejrychleji nabít iPhone by mohlo zajímat každého uživatele jablečných telefonů. Čas od času se totiž každý z nás ocitne například v situaci, kdy potřebujeme za chvíli odejít z domu, ale zjistíme, že je iPhone na pokraji vybití. V takovém případě ihned běžíme k nejbližší nabíječce a modlíme se, aby se jablečný telefon zvládl dostatečně nabít. Pokud se tedy chcete do budoucna na podobnou situaci připravit, tak v tomto článku najdete 5 tipů, které vám s nejrychlejším nabitím vašeho iPhonu pomohou.

Chcete-li zajistit nejrychlejší nabití iPhonu, tak je naprostým základem výkonný rychlonabíjecí adaptér – přes to nejede vlak. I přesto, že je tady s námi rychlonabíjení už opravdu dlouho, tak samotný Apple s ním ve srovnání s konkurencí přišel relativně pozdě. A vzhledem k tomu v dnešní době uživatelé často i nadále využívají zastaralé a pomalé 5W nabíječky, které jsou sice funkční, ale ve skutečnosti vskutku omezující, jelikož nabíjí iPhone opravdu velmi pomalu. Rychlonabíjení podporuje každý iPhone 8 či X a novější s tím, že ideální volbou je 20W adaptér a k tomu příslušený USB-C – Lightning kabel, viz odkazy níže. Tento adaptér a kabel dokáže nabít iPhone z 0 na 50 % za pouhých 30 minut.

Aktivujte režim Letadlo a vypněte Wi-Fi a Bluetooth

Aby iPhone mohl fungovat tak, jak většina z nás potřebuje, tak musí být připojený k internetu a zároveň by měl mít také zapnuté Bluetooth. Pravdou ale je, že pokud jsou mobilní data, Wi-Fi i Bluetooth aktivní, tak i pouze na pozadí při nevyužívání spotřebovávají energii. To znamená, že nabíjení není tak rychlé, jak by mohlo být. Pro zrychlení tak stačí na vašem iPhonu aktivovat režim Letadlo, a poté vypnout Wi-Fi a Bluetooth. Všechno tohle lze provést v ovládacím centru.