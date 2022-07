7 překvapivých věcí, které neuměl první iPhone

Před pár dny to bylo přesně 15 let od startu prodejů prvního iPhonu. Za tu dobu ušel Apple opravdu nesmírně dlouhou cestu, díky čemuž nyní držíme v ruce moderní chytré telefony, které jsou napěchovány technologiemi k prasknutí. Je ale důležité zmínit, že mnoho funkcí, které aktuálně bereme jako naprosto samozřejmě, původní jablečný telefon vůbec neuměl. V tomto článku se proto společně podíváme na X překvapivýh věcí, které původní iPhone jednoduše nebyl schopný vykonat.

Instalování aplikací z App Store

V současné době si uživatelé nedokáží představit fungovat bez App Store, ze kterého všichni stahujeme aplikace třetích stran. Původní iPhone však žádný aplikační obchod neměl, takže se uživatelé museli spoléhat na nativní aplikace. Navíc k tomu, Apple, potažmo Steve Jobs, tehdy vůbec neplánovat, že by se do jablečného telefonu měly aplikací třetí strany dostat. Nakonec však usoudil, že to není úplně dobrý nápad a po roku od představení původního iPhonu už byl rázem App Store k dispozici.