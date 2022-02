5 zajímavých věcí, na které se můžete zeptat Siri

Hlasovou asistentku Siri nemusíte nutně využivat jen pro seriózní účely. Jak jsme se na stránkách našeho magazínu v minulosti již několikrát zmínili, se Siri se dá užít také dost zábavy. V dnešním článku vám představíme hned několik vtipných otázek, které můžete Siri položit.

Hádanky a vtipy

Asi to nejjednodušší, čím můžete začít, je požádat Siri, aby vám řekla vtip, případně aby vám zadala hádanku. Nebojte se otázky „Hey Siri, tell me a joke“ nebo „Hey Siri, tell me a riddle“ zopakovat klidně vícekrát, Siri zajisté bude mít v zásobě více odpovědí. Můžete vyzkoušet také otázku „Hey Siri, tell me a knock knock joke“.

Fotogalerie Siri vtipy hadanky 1 Siri vtipy hadanky 2 Siri vtipy hadanky 3 Siri vtipy hadanky 4 +3 fotky Siri vtipy hadanky 5 Siri vtipy hadanky 6 Vstoupit do galerie