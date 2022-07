Apple Watch Pro cena bude stejná jako u iPhone 13 Pro

Podle Marka Gurmana z Bloombergu představí Apple letos zcela nový model Apple Watch Pro. Ten by měl nabídnout o něco větší displej, nové senzory, lepší materiály a zejména pak větší výdrž baterie a celkově lepší odolnost. Cena by se měla blížit co nejvíce k startovací ceně iPhone 13 Pro, řeč je tedy o 999$ s tím, že v ČR lze pak předpokládat cenu okolo 30 000 Kč. Aktuálně si Apple účtuje za nerezové Apple Watch s 45 mm velikostí částku 20 390Kč a Apple Watch Pro mají být ve všech ohledech lepší než tento model.

Cena je pak hodně srovnatelná také se špičkovými modely Garmin jako jsou například Fénix 7. Pokud navíc Apple použije opravdu prémiové materiály, pak by se jako srovnání nabízeli spíše hodinka z řady Garmin Marq, u těch je však cena okolo 60 tisíc korun. Nová řada Apple Watch Pro má být zaměřena na sportovce, turisty a lidi, kteří se ocitají v extrémních podmínkách. Ve všech verzích, bychom se pak měli dočkat LTE. Mark Gurman pak nabízí také několik možných názvů, které by mohl Apple použít, a to Apple Watch Extreme, Apple Watch Max, Apple Watch Explorer Edition, nebo jak se shoduje většina lidí, jednoduše Apple Watch Pro. Novinky bychom se měli dočkat již na podzim letošního roku.