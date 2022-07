5 věcí, které vás (možná) přesvědčí ke koupi MacBooku Air (M2, 2022)

Na letošní konferenci WWDC jsme se kromě softwarových novinek dočkali také představení zbrusu nového hardwaru. Konkrétně je řeč o čipu M2, kterým Apple ihned osadil dva nové stroje – přepracovaný MacBook Air a 13″ MacBook Pro. Co se týče druhého jmenovaného stroje, tak ten je aktuálně již v prodeji, avšak na přepracovaný Air si milovníci Applu museli počkat o něco déle, a to především kvůli současné světové situaci. Nyní již však víme, že se nový MacBook Air začne prodávat již zítra, tj. 8. července 2022, a to tradičně od 14:00. Při této příležitosti se v tomto článku podíváme na 5 věcí, které by vás mohly přesvědčit k zakoupení tohoto stroje. Mohlo by vás zajímat 7 věcí, ve kterých se liší MacBook Air (M2, 2022) od předchozí generace Mac Pavel Jelič 24. 6. 2022

Novinky v hardwaru Jak už jsem zmínil výše, tak nový MacBook Air disponuje nejnovějším čipem Apple Silicon, který nese označení M2. Tento čip konkrétně nabízí 8 jader CPU a 8 jader GPU s tím, že si můžete připlatit za verzi s 10 jádry GPU. Kromě toho přináší čip M2 také integrovaný mediální engine, kterým se čip M1 pochlubit nemůže. Díky mediálního enginu získá uživatel lepší výkon při úpravách a renderování videa. Kromě toho si navíc uživatelé mohou nakonfigurovat až 24 GB jednotné paměti, takže jsou v tomto ohledu k dispozici tři varianty – 8 GB, 16 GB a zmíněných 24 GB. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, které jste možná nevěděli o čipu M2 Mac Pavel Jelič 1. 7. 2022

Kvalitní displej Nový MacBook Air se mimo jiné dočkal také nového displeje. Hned na začátek se hodí říct, že jeho úhlopříčka vzrostla z původních 13.3″ na 13.6″. Kromě toho si můžete všimnout zaoblených horních rohů, společně s výřezem uprostřed, ve kterém se nachází taktéž zbrusu nová přední kamera s rozlišením 1080p. Co se týče oficiálních specifikací displeje, tak se uživatelé mohou těšit na rozlišení 2560 x 1664 pixelů, jas o hodnotě až 500 nitů a na podporu barevného gamutu P3 a funkce True Tone.

Konektivita a MagSafe Pokud byste se podívali na konektivitu původního MacBooku Air M1, popřípadě aktuálního 13″ MacBooku Pro, tak zjistíte, že to není žádná sláva. Oba dva tyto stroje totiž nabízí pouze dva Thunderbolt konektory, skrze které dochází také k nabíjení. Pokud tedy zapojíte nabíjecí kabel, tak vám zbude pouze jediný konektor, což nemusí dostačovat. Co se týče nového MacBooku Air M2, tak i zde jsou stále k dispozici dva Thunderbolt konektory. Kromě nich na těle ale najdete ještě konektor MagSafe, pomocí kterého je možné stroj nabíjet. I při nabíjení vám tak stále zbudou volné dva Thunderbolt konektory, které můžete využít k připojení různých periferií a dalšího příslušenství bez nutnosti využívání hubů, což určitě přijde vhod. Fotogalerie MacBook Air M2 2022 12 MacBook Air M2 2022 13 MacBook Air M2 2022 6 MacBook Air M2 2022 9 Vstoupit do galerie

Přepracovaný design Hned na první pohled si jablíčkáři všimnou přepracovaného designu nového MacBooku Air M2. Kromě již zmíněné přepracované obrazovky je asi největší změnou tvar samotného těla. To už se totiž směrem k uživateli nezužuje, ale namísto toho má po celé ploše stejnou tloušťku – podobně jako všechny ostatní přenosné počítače Apple. Změna je to poněkud velká, jelikož zužující se design těla využíval Apple již od první generace Airu. Kromě toho jsme se pak dočkali přemístění nápisu MacBook Air ze spodního rámečku displeje na spodní víko. V neposlední řadě pak máme k dispozici hned čtyři barvy, a to stříbrnou, vesmírně šedou, zlatou a zbrusu novou temně inkoustovou, která rozhodně stojí za to a bude velmi žádaná. Fotogalerie #2 mpv-shot0615 mpv-shot0616 mpv-shot0617 mpv-shot0619 +15 fotek mpv-shot0621 mpv-shot0622 mpv-shot0624 mpv-shot0626 mpv-shot0627 mpv-shot0628 mpv-shot0629 mpv-shot0630 mpv-shot0644 mpv-shot0645 mpv-shot0646 mpv-shot0647 mpv-shot0649 mpv-shot0656 Vstoupit do galerie