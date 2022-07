5 věcí, které jste možná nevěděli o čipu M2

Výrobní proces

S počtem tranzistorů také souvisí výrobní proces. Tento údaj se v poslední době uvádí v nanometrech a konkrétně udává vzdálenost (volnou plochu) mezi dvěma elementy na čipu – nejčastěji se jedná o elektrody v tranzistorech. To jednoduše řečeno znamená, že čím menší je výrobní proces, tak tím lépe, jelikož je lépe využíváno místo na samotném čipu a vznikají menší volné plochy. Co se týče čipu M2, tak ten je vyráběn, stejně jako původní M1, výrobním procesem o hodnotě 5 nm. Výrobce těchto čipů, TSMC, však u čipu M2 využívá 5nm výrobní proces druhé generace, který je o něco pokročilejší než první generace. Další čipy M2 (Pro, Max a Ultra) už by měly využívat 3nm výrobní proces.