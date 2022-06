Kompletní srovnání: M1 vs. M2

Zhruba před dvěma týdny jsme se na letošní vývojářské konferenci WWDC22 dočkali představení zbrusu nových operačních systémů od Applu. Nutno ale zmínit, že kromě iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9 došlo na zmíněné konferenci také k představení k dvou hardwarových novinek. Řeč je o přepracovaném MacBooku Air a novém 13″ MacBooku Pro, kdy oba dva tyto stroje dostaly zbrusu nový čip s označením M2. Pojďme se společně v tomto článku podívat na srovnání původního čipu M1 s novou generací M2.

CPU

V první části tohoto článku se podíváme na CPU, tedy počet jader. Čip M1 má k dispozici pouze jedinou variantu, a to s 8 jádry, z čehož jsou 4 výkonnostní a 4 úsporná. A naprosto stejně to je i v případě čipu M2, který je na poli CPU taktéž k dispozici jen v jediné variantě, a to s 8 jádry, kdy jsou k dispozici 4 výkonnostní a 4 úsporná. Podle Applu by každopádně měl být čip M2 oproti čipu M1 na polic CPU až o 18 % výkonnější. Jak čip M1, tak i čip M2 pak mají k dispozici celkově 16 jader pro Neural Engine, který je potřebný pro funkčnost některých nových funkcí v macOS.

GPU

Neméně důležitý je u čipů také počet jader GPU. Co se týče čipu M1, tak ten existuje ve dvou variantách. K dispozici je 7jádrové a 8jádrové GPU s tím, že 7 jader se nachází pouze u základního MacBooku Air a základního 24″ iMacu. Co se pak týče 8jádrového GPU, tak to je k dispozici u jiných než základních variantu MacBooku Air a 24″ iMacu, zároveň jej však najdete i v Macu mini. Nutno však zmínit, že na výběr nemáte a počet jader záleží čistě na zařízení, které si vyberete. Oproti tomu M2 je k dispozici taktéž ve dvou variantách, avšak s jiným počtem jader. K dispozici je buď varianta s 8 jádry, anebo s 10 jádry s tím, že u tohoto čipu už si můžete vybrat, po které konfiguraci toužíte. Podle informací Applu je čip M2 oproti M1 výkonnější až o 35 %.

Paměť

Třetím parametrem, který je u obou porovnávaných čipů volitelný, je jednotná paměť. U čipu M1 jsou k dispozici pouze dvě varianty kapacity paměti, a to buď základní 8 GB, anebo rozšířených 16 GB. Nový čip však nabízí tyto varianty hned tři. K dispozici jsou taktéž varianty 8 GB a 16 GB, pro náročné však Apple přišel ještě s vrcholnou variantou 24 GB, což už je rozhodně dostačující i pro náročnější uživatele. Důležitá je pak také propustnost pamětí. Tu Apple u čipu M1 neudává, každopádně podle dostupných měření je okolo 70 GB/s. Čip M2 si pak o něco přilepšil, jeho propustnost pamětí je totiž až 100 GB/s, což je značný nárůst.

Úložiště

Co se úložiště týče, tak oba dva porovnávané čipy dokáží pracovat se stejnými kapacitami. To znamená, že začínáme na SSD o kapacitě 256 GB, k dispozici jsou však dále varianty s 512 GB, 1 TB a 2 TB. Pokud byste tedy měli zájem o 4 TB či 8 TB SSD, tak vás v tomto případě bohužel zklamu a budete si buď muset pořídit jiný stroj, anebo sáhnout po externím SSD disku.

Další informace

Hodně jedinců si myslí, že Apple si své čipy vyrábí sám. Jenže tato informace je mylná – jablečná společnost si své čipy pouze navrhuje s tím, že o jejich výrobu se stará taiwanský gigant TSMC. Čip M1 je pak tímto gigantem vyráběn s využitím 5nm výrobního procesu první generace, zatímco čip M2 využívá 5nm výrobní proces druhé generace. Mimo jiné i díky tomu dokáže být čip M2 ještě o něco výkonnější a úspornější. U čipů M2 Pro, Max a Ultra už se jen pro zajímavost počítá s 3nm výrobním procesem. Co se týče počtu tranzistorů, tak těch má čip M1 hned 16 miliard, zatímco čip M2 se může pochlubit až 20 miliardami. Nutno zmínit, že jak zařízení s M1, tak i zařízení s M2 dokáží stále pracovat pouze s jedním externím monitorem, což je škoda. Zároveň je důležité uvést, že čip M2 nabízí Media Engine určený pro rychlejší zpracování videí apod. Ten čipu M1 chybí a aktuálně jej najdeme ještě u čipů M1 Pro, Max a Ultra.

Srovnávací tabulka