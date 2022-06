Kompletní srovnání: 13″ MacBook Pro M2 vs. 14″ MacBook Pro M1 Pro

S příchodem nové generace 13″ MacBooku Pro s čipem M2 vzniklo hodně otazníků. Někteří jablíčkáři si říkají, proč proboha vůbec Apple s „novým“ 13″ Pro přišel, ostatní uživatelé se zase ptají, zdali má smysl do tohoto modelu jít, když je na trhu parádní 14″ MacBook Pro s čipem M1 Pro, který je starý jen několik měsíců. Pojďme si proto společně v tomto článku srovnat základní 13″ MacBook Pro M2 se základním 14″ MacBookem Pro M1 Pro. Takové srovnání totiž určitě mnohým z vás pomůže s rozhodováním.

CPU a GPU

Jak už to u našich srovnávacích článků věnované Macům bývá zvykem, tak se prvně podíváme na CPU a GPU. 13″ MacBook Pro tedy nabízí zbrusu nový čip M2, který nabízí 8jádrové CPU a 10jádrové GPU. Co se týče 14″ MacBooku Pro, tak zde v základu získáte 8jádrové CPU, společně se 14jádrovým GPU. U obou strojů je pak k dispozic 16jádrový Neural Engine a zapomenout nesmíme ani na mediální engine pro rychlejší práci s videem a jeho render.

Kompletní (nejen) výkonnostní srovnání 13″ Pro M2 s 14″ Pro M1 Pro si můžete přehrát zde:

Operační paměť a úložiště

Především u Maců s Apple Silicon je velmi důležitá operační paměť, a to z toho důvodu, jelikož je sdílená mezi CPU a GPU. U 13″ MacBooku Pro si v základu musíte vystačit s pouhými 8 GB operační paměti, zatímco u 14″ MacBooku Pro získáte hned v základu rovnou 16 GB. Co se propustnosti paměti týče, tak u čipu M2 dosahuje 100 GB/s, zatímco u M1 Pro dvojnásobek, tedy 200 GB/s. A co se úložiště týče, tak u 13″ Pro získáte v základu 256 GB, zatímco u 14″ Pro v základu opět dvojnásobek, a to 512 GB. Navíc k tomu, 13″ MacBook Pro má v základu úložiště až o 50 % pomalejší, viz níže.

Konektivita

Jak jistě většina z vás ví, tak 14″ MacBook Pro nabízí zcela nový design, který přišel s mnohými změnami. Oproti tomu, 13″ MacBook Pro stále využívá design, který Apple představil v roce 2016, což s sebou nese nějaká úskalí. Smířit se tak u 13″ Pro musíte pouze se dvěma Thunderbolt konektory a sluchátkovým konektorem, zatímco 14″ Pro nabízí tři porty Thunderbolt, sluchátkový konektor, napájecí konektor MagSafe třetí generace, HDMI a čtečku SDXC paměťových karet. Po stránce bezdrátové konektivity jsou na tom obě zařízení stejně, těšit se můžete na Wi-Fi 6 802.11x a Bluetooth 5.0.

Design a displej

Jak už bylo zmíněno výše, tak 14″ MacBook Pro se před několika měsíci dočkali kompletního přepracování. Tento stroj se tak stal o něco mohutnějším, což ale většině uživatelům vůbec nevadí – s větším tělem totiž přichází efektivnější chlazení. Co se týče rozměrů (V x Š x H), tak 14″ Pro má 1,55 x 31,26 x 22,12 centimetru, zatímco 13″ Pro 1,56 x 30,41 x 21,24. Co se váhy týče, tak ta je 1,6 kilogramu, respektive 1,4 kilogramu.

Kromě toho, že si na první pohled při porovnání těchto dvou strojů všimnete rozdílů na poli celkového designu, tak nelze přehlédnout ani nový displej. Ten se u 14″ Pro opravdu vyšvihl a stojí za to. Jedná se totiž o 14,2″ Liquid Retina XDR displej s rozlišením 3024 x 1964 pixelů a mini-LED podsvícením. Tento displej se chlubí špičkovým jasem až 1600 nitů při vyobrazení HDR obsahu, potažmo 1000 nitů trvale. Zmínit musíme hlavně ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz, společně s podporou True Tone a P3. Oproti tomu, 13″ MacBook Pro nabízí 13.3″ Retina displej s rozlišením 2560 x 1600 pixelů a klasickým LED podsvícením. Maximální jas dosahuje 500 nitů a nechybí podpora True Tone a P3.

Klávesnice, kamera a zvuk

V případě klávesnice se u obou porovnávaných strojů můžete těšit na to samé, a to Magic Keyboard. Nutno ale zmínit, že zatímco 13″ MacBook Pro má namísto horní řady kláves Touch Bar, tak 14″ MacBook Pro jej nemá, takže se zde nachází klasické fyzické klávesy. Pro mnoho uživatelů je to výhoda, pro mnoho zase nevýhoda – záleží čistě na každém z nás. Samozřejmostí je ale samozřejmě Touch ID, které najdete u obou modelů. Co se týče přední kamery, tak 13″ Pro nabízí v dnešní době už podprůměrnou kameru s rozlišením 720p, zatímco 14″ Pro má k dispozici kameru s rozlišením 1080p. Po stránce zvuku nabízí 13″ Pro dva stereo reproduktory, zatímco 14″ Pro nabízí šest Hi-Fi reproduktorů. U obou strojů je však k dipsozici prostorový zvuk Dolby Atmos i prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy. Nechybí ani soustava tří mikrofonů studiové kvality.

Baterie

V případě baterie má samozřejmě navrch 13″ MacBook Pro, a to především díky méně náročnému čipu. Tento stroj tedy pohání 58,2 Wh baterie, která zajistí až 17 hodin prohlížení webu nebo 20 hodin přehrávání filmů. 14″ Pro pak nabízí 70 Wh baterii s výdrží až 11 hodin při prohlížení webu a až 17 hodin při přehrávání filmů. Přibalený nabíjecí adaptér je pak u obou strojů stejný a má výkon 67 W, každopádně u 14″ MacBooku Pro najdete v balení MagSafe kabel, zatímco u 13″ Pro klasický USB-C.

13″ MacBook Pro M2:

Cena a dostupnost

Pokud porovnáme cenu obou strojů v základní konfiguraci, tak si můžeme všimnout velkého rozdílu 20 tisíc korun. 13″ MacBook Pro s M2 totiž vychází na 38 990 Kč, zatímco 14″ Pro v základu na 58 990 Kč. Co se barev týče, tak si můžete v obou případech vybrat ze dvou, a to z vesmírně šedé a stříbrné – žádné další barvy k dispozici nejsou. Oba dva stroje jsou aktuálně k dispozici ke koupi, každopádně počítejte s tím, že shánět 13″ MacBook Pro M2 bude aktuálně o něco složitější – jednak je to novinka, a jednak je k dispozici opravdu omezený počet kusů, vzhledem k aktuální situaci ve světě.

Závěr

Základní otázkou celého srovnání je, zdali stojí za to si připlatit 20 tisíc a sáhnout tak po 14″ MacBooku Pro. Za mě osobně zní odpověď na tuto otázku jednoduše – ano. Samozřejmě, 20 tisíc je vskutku vysoká částka, je ale nutné zmínit, že 13″ MacBook Pro M2 je ve skutečnosti šest let starý a Apple jej s největší pravděpodobností prodává jen z toho důvodu, jelikož se mu na skladě válí nespočet nevyužitých šasi tohoto stroje. 14″ Pro je lepší v naprosto všech ohledech – ať už se jedná o konektivitu, displej, výkon, kameru, zvuk a další. O 13″ MacBooku Pro bych přemýšlel snad jen z důvodu větší výdrže, každopádně pokud vám jde jen o tohle, tak bych si pořídil MacBook Air. Někoho by pak ještě mohlo napadnout si u 13″ MacBooku Pro nakonfigurovat větší operační paměť (16 GB) a úložiště (512 GB), zde už jsme však na ceně 50 990 Kč. Takže stačí připlatit jen osm tisíc korun a získáte veškeré výše zmíněné výhody, které 14″ Pro nabízí. Za mě osobně tedy po boku MacBooku Air jednoduše nedává pořízení 13″ MacBooku Pro M2 smysl a raději bych našetřil na 14″ Pro v základu.

