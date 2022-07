Jak ušetřit data na Netflixu: 3 základní tipy, které vám zaručeně pomohou

Co si budeme nalhávat, málokdo z nás má mobilních dat na rozdávání. Jistě se každému z nás také stalo, že jej polil studený pot, jakmile zjistil, že zapomněl zapnout Wi-Fi a již dlouhé desítky minut brouzdá internetem a sleduje videa přes mobilní data. O to více pak může ztráta dat mrzet, pokud sledujete Netflix. Ten je totiž schopen si z vašeho balíčku ukousnout pořádný kus. Pokud jste na cestách, sledujete Netflix a k Wi-Fi prostě a jednoduše nemáte přístup, nedá se svítit a holt budete muset nějaká ta data obětovat. Pojďme se ale podívat, jak Netflix sledovat co „datově nejšetrněji“.

1. Stahujte filmy a seriály do vašeho zařízení

Jestliže hodláte někam cestovat, není nic jednoduššího, než si před cestou stáhnout film či pár epizod přes Wi-Fi do vašeho zařízení. Můžete je pak pohodlně sledovat v sekci „Stažené pořady“, i když budete zcela mimo civilizaci. V takovém případě můžete pak volit též kvalitu videa, což ovlivní místo vašeho úložiště.

2. Úspora dat

V mobilní aplikaci klikněte na svůj profilový obrázek a následně na kolonku Nastavení aplikace. Hned nahoře uvidíte sekci „Využití mobilních dat„. Jakmile kliknete na úsporu, bude přehrávání šetrnější.

3. Nastavení ve webové aplikaci

Toto je zřejmě nejefektivnější způsob, jak zařídit úsporu dat na Netflixu. V tomto případě je třeba zamířit do webové aplikace. Opět klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte sekci „Účet“. Běžte níž a z profilů klikněte na ten svůj. Rozbalí se vám řada nastavení, z nichž jedno nese název „Nastavení přehrávání“. Zde můžete navolit, kolik dat má Netflix „žrát“. Kromě automatického výběru zde narazíte na: