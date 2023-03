Na co si dát pozor při odstraňování reproduktoru z AirTagu

AirTag lze využít ke sledování polohy celé řady věcí. Háček je však v tom, že ne pro všechny případy je dokonale uzpůsoben, což se může v určitých situacích šeredně nevyplatit. Je například škoda, že u něj Apple neumožňuje vypnout reproduktor, čímž by jej učinil neviditelným v případě, že je AirTag skryt například v autě a to následně ukrade zloděj. Pokud se tohle nyní stane, AirTag na sebe začne po určité době upozorňovat pípáním, což usnadní zloději jeho nalezení a následné vyhození, po kterém přestane mít majitel vozu o jeho poloze sebemenší informace. Umlčení AirTagu je nicméně jednoduché a protože jsem se do něj před pár dny pustil, není od věci vám říci pár postřehů z „operace“.

Abyste AirTag umlčeli, je třeba se dostat do jeho útrob a vyjmout z nich „reproduktor“, který pípání zajišťuje. O nic složitého se sice nejedná, nicméně přesto doporučuji přípravu akce nepodcenit, jelikož je potřeba mimimálně zalamovací nůž s dostatečně tvrdou čepelí. Proč? Protože potřebujete něco, čím „vypáčíte“ jednu část těla ze druhé, přičemž může právě ke zlomení méně tvrdé čepele zalamovacího nože dojít. Zároveň doporučuji vyhnout se čemukoliv jinému než zalamovacím nožům, protože je pro odchlípnutí částí AirTagu ideální něco skutečně úzkého, což čepel zalamováku splňuje. Pokud jste vybavení, postupujte podle videa přiloženého níže. Využil jsem jej i já a zadařilo se.

Jak můžete sami vidět, vypáčení jedné části těla AirTagu ze druhé není ničím příliš složitým a je to i relativně bezpečné. Elektronika AirTagu je totiž skryta relativně hluboko pod „hranou“ části pro uložení baterie, takže do ní zalamovákem jen stěží sjedete. Mě se nicméně povedlo při páčení nožem mírně ohnout jeden z pinů baterie, kvůli čemuž AirTag zprvu nefungoval. Oprava však byla jednoduchá – stačilo pin zkrátka jen narovnat tak, aby byl opět viditelný (a tedy i dostupný pro baterii) v „kontaktním“ otvoru a vše bylo opět bez problému. Takto upravený AirTag pak stačí už jen „secvaknout“, vložit do něj baterii, nasadit na něj stříbrná záda a je hotovo. AirTag začne okamžitě komunikovat s vašimi Apple produkty, přičemž po aktivaci zvuku je zticha.

Jak již zaznělo výše, tato úprava AirTagu se hodí skutečně jen pro některé situace. Pokud tedy chcete AirTag využívat k trackování vašich klíčů či obecně věcí denní potřeby, nemá smysl z lokalizátoru ozvučení dolovat, protože občasné prozvonění klíčů či batohu vám může usnadnit jejich hledání doma či v práci. Pokud však budete chtít AirTag využít coby možnou ochranu proti krádeži, pak se tento upgrade určitě vyplatí. Jen mějte na paměti, že ani toto umlčení AirTagu není stoprocentní a lokalizátor o sobě může dát vědět ještě přes notifikace. Pokud by tedy měl zloděj iPhone, dojde mu na něj po nějaké době notifikace, že je AirTagem sledován. Podobné řešení pak chystá i Google na Androidy, což účinnost AirTagů do jisté míry sníží. Jakékoliv zvýšení šance na nalezení vašich věcí je nicméně fajn.

