Jak lokalizovat mobilní telefon zcela zdarma

Komerční sdělení: Čas od času potřebujeme z nejrůznějších důvodů lokalizovat mobilní telefony, především kvůli sledování našich dětí, při kontrole pohybu zaměstnanců, případně při nutnosti najít ztracené zařízení. Zkrátka a jednoduše, lokalizování telefonů zajišťuje bezpečnost našich dětí, rodinných příslušníků i zaměstnanců a dnes už se bez něj prakticky neobejdeme.

V tomto článku se proto zaměříme na to, jak lokalizovat telefon zcela zdarma. Podělíme se tedy s vámi o různé aplikace a podrobné postupy, díky kterým budete schopni dané zařízení přesně zaměřit a lokalizovat.

Lze sledovat telefon zdarma?

Ano, lokalizovat telefon lze i bezplatně. Nabízí se k tomu hned řada nejrůznějších aplikací, které mohou sledovat prostřednictvím lokace zařízení z GPS či pomocí Wi-Fi. Lokace daného zařízení se pak sdílí s každým telefonem, který si sami vyberete.

Některé aplikace jsou sice zdarma, každopádně většina z nich bývá placených. Na druhou stranu pravdou je, že mohou nabízet řadu dalších funkcí bez jakýchkoliv příplatků. Pokud tedy hledáte spolehlivou možnost, je téměř vždy lepší sáhnout po prémiových plánech, které vám zpřístupní podstatně více možností a jsou tedy o dost lepší než bezplatné verze.

FamiGuard Pro for Android je snad nejlepším řešením pro telefony s operačním systémem Android, které lze pro lokalizování zařízení použít. S tímto nástrojem totiž můžete sledovat přesnou polohu telefonu, stejně tak i aktivitu na sociálních sítích, data, kontakty a řadu dalších záležitostí.

Jak sledovat polohu telefonu

FamiGuard Pro for Android je takzvaným all-in-one řešením, které vám dokáže pomoct mít kompletní přehled o daném Android zařízení. S jeho pomocí totiž můžete monitorovat nejen polohu, ale také více než 30 aplikací, soubory a další data a spoustu dalších záležitostí a to v rámci jedné aplikace. Navíc lze program použít i pro ovládání cílového zařízení, konkrétně případným nahráváním telefonních hovorů, zachycováním snímků obrazovky či focením.

Jak používat FamiGuard Pro for Android

Krok 1: Přejděte na stránku a zaregistrujte si účet k používání FamiGuard Pro for Android. Vyberte plán dle vašich potřeb.

Krok 2: Nyní si stačí aplikaci rovnou stáhnout a nainstalovat na cílové zařízení. Je nutné se také přihlásit k vašemu účtu a provést potřebná nastavení podle instrukcí, které se zobrazují přímo na obrazovce. Celé je to nesmírně jednoduché a zabere vám to jen pár chvil.

Krok 3: Cílové zařízení je tímto kompletně připraveno. Nyní je nutné otevřít počítač a přejít na webovou stránku FamiGuard. Zde se opět přihlásíte k vašemu účtu a v přehledu ihned uvidíte cílové zařízení. Mějte však na paměti, že pokud jste zrovna nastavili cílové zařízení, může chvíli trvat, než se synchronizují veškerá data.

Krok 4: Jakmile je vše připraveno, můžete zkontrolovat lokaci pomocí GPS či Wi-Fi. Zároveň se nabízí i historie lokalit zařízení.

Bonus: TOP 10 bezplatných aplikací pro lokalizaci telefonu

Google Maps

Google Maps jsou bezplatnou aplikací, kterou lze použít jak na zařízeních s iOS, tak i Android. Uživatel daného zařízení může sdílet svou polohu prakticky s kýmkoliv. Jde o skvělou vychytávku například pro chvíle, když zrovna někam jedete, případně někdo vám blízký. Vzájemně tak o sobě můžete mít přehled a případně na sebe dávat pozor, i když jste od sebe na kilometry daleko.

Najít

Produkty Apple se pak pyšní skvělou funkcí s názvem Najít. S touto aplikací můžete pohodlně lokalizovat iPhony i iPady a to zcela zdarma. Tou nejlepší vlastností je, že můžete sledovat zařízení i vzdáleně, pouze za použití iPhonu, iPadu či počítače. V okamžiku tak můžete vidět přesnou polohu skrze internetovou stránku iCloud.

Je ale nutné, aby byla funkce povolena na cílovém zařízení. Samozřejmostí je také možnost sledovat hned několik zařízení.

Where’s My Droid

Aplikace Where’s My Droid je určena pro telefony s Androidem a slouží pro sledování zařízení. Jedná se o pokročilý nástroj ke sledování polohy, avšak zároveň nabízí i řadu dalších funkcí, mezi které se řadí například SIM monitoring, nastavení fotoaparátu, Geofence, detekce krádeže a možnost resetu zařízení.

Phone Tracker by Number

Aplikaci Phone Tracker by Number si sice můžete nainstalovat zcela zdarma, avšak nabízí i další prémiové funkce. Dokáže vám poskytnout informace o přesné poloze zařízení a jedná se tak o prakticky povinná nástroj pro rodiče, kteří chtějí mí přehled o aktivitách svých dětí. Aplikace má navíc speciální notifikační systém. Skvělým bonusem je také možnost vidět historii poloh.

Spyera

Spyera je takzvanou špionážní aplikací pro monitorování mobilních telefonů, tabletů i počítačů. Jedná se opět o takzvané all-in-one řešení, které funguje na prakticky jakémkoliv zařízení. S tímto nástrojem tak můžete monitorovat celou vaši rodinu. Nabízí totiž rodičovské funkce pro kontrolu dětí, případně se hodí i pro podnikání, respektive ke sledování zaměstnanců. Najdete zde řadu zajímavých funkcí, mezi které se řadí historie hovorů, možnost procházení mediálních souborů, SMS/e-mailů, historie prohlížení, sociálních sítí a podobně.

Geo Tracker

Geo Tracker je prakticky aplikací určenou pro řidiče, která je má ochránit na neznámých cestách. Dokáže vám pomoct se dostat na správné místo, aniž byste se ztratili. Zároveň dokáže nahrát mapu jiného pro pohodlnější lokalizaci. Zároveň poslouží pro sdílení polohy s rodinou či přáteli.

Glympse

Další all-in-one aplikací je Glympse, která slouží pro sdílení přesné GPS polohy. Zároveň si poradí se sledováním polohy dalších lidí, kteří vám k tomu dají přístup. Jedná se navíc o bezplatné řešení zobrazující polohu v reálném čase pro sledování mobilních zařízení.

Google Find My Device

Android aplikace Find My Device je velice podobná zmiňovanému nástroji Najít. Dokáže vám pomoct s lokalizací připojených zařízení na Google Mapách, a stejně tak poslouží i v případech ztráty zařízení. Vzdáleně jej navíc dokáže uzamknout či smazat, případně odeslat zprávu všem kontaktům.

Find My phone by Familonet

Perfektní mobilní aplikací pro celou rodinu je Find My Phone by Familonet. Dokáže lokalizovat zařízení v reálném čase, přičemž navíc nabízí zajímavé funkce v podobě panického tlačítka, nízké spotřeby energie, historie poloh, různých výstrah a dalších. Zkrátka nabízí prakticky vše, co byste mohli sdílet s vašimi nejbližšími v případech nebezpečí.

Family Locator–Kids Tracker

Pokud se obáváte o vaše děti, Family Location může být perfektní volbou pro sledování jejich pohybu. Ten totiž zobrazuje v reálném čase, a zároveň nabízí i rodinný messenger pro komunikaci s celou rodinou. Aby toho nebylo málo, pokud by vaše děti překračovaly rychlostní limit, dostanete o tom notifikaci. Opět ani zde nechybí jistá podoba panického tlačítka – pokud je dítě v nebezpečí/potřebuje pomoct, stačí zmáčknout tlačítko a ihned tak dojde k informování ostatních.

Shrnutí

Jak už jsme zmínili výše, k dispozici je skutečně rozsáhlá řada nejrůznějších aplikací pro sledování polohy, přičemž některé z nich jsou dokonce k dispozici zcela zdarma. Pokud bychom měli některou doporučit, pak to bude jednoznačně FamiGuard Pro for Android a to z prostého důvodu. Jak bylo zmíněno, jedná se o takzvané all-in-one řešení, které si poradí nejen se sledováním polohy, ale také s monitorováním aplikací, dat i případným ovládáním cílového zařízení. Tato aplikace je k dispozici za 29,95 dolarů měsíčně, případně za 16,65 dolarů měsíčně při předplacení tříměsíčního plánu. Nejlépe pak vychází roční plán, kdy vás měsíc přijde na 8,32 dolarů.