Češi, jásejte! Otravné telemarketingové hovory budou již za pár dní minulostí

Otravným telemarketingovým hovorům již brzy odzvoní. Od 1. července totiž bude platit novela zákona o elektronických komunikacích, která obsahuje mimo jiné i zákaz nevyžádaných telefonátů právě v rámci telemarketingu a tak podobně. S trochou nadsázky se tak dá říci, že budete mít konečně od “telešmejdů” svatý klid.

V současnosti je legislativa nastavena tak, že telemarketing lze provozovat do chvíle, než volaný protistranu oznámí, že s voláním nesouhlasí a nepřeje si tedy již otravné telefonáty dostávat. Jinými slovy, na volané je v současnosti až do vyjádření nesouhlasu nahlíženo, tak že s telefonáty souhlasí. A právě to se nyní změní. Lidé budou totiž nově telemarketingovými firmami vnímány tak, že s telefonáty nesouhlasí a tudíž je nebude možné legálně zkontaktovat. Jediná šance bude získat z dřívějška jejich souhlas, potažmo se k němu dostat jinak – například výzvou v elektronickém produktovém dotazníku a tak podobně.

Byla by však chyba si myslet, že se vám nikdo nechtěný již dovolat nemůže. Zákon totiž pamatuje na to, že firmy mohou kontaktovat i nadále své stávající zákazníky, což jinými slovy znamená, že například operátoři, banky a tak podobně mohou legálně volat i nadále – jen musíte být jejich klienti. Jelikož však tyto firmy ve výsledku zpravidla neusilují o nekalé prodeje a tak podobně, nejedná se ve své podstatě o nic špatného, neřku-li rizikového (tedy pokud si například doplňující nabídky dobře rozmyslíte a pochopíte je).