iPhony 16 přinesou výrazně vylepšené mikrofony, oceníte je nejen při telefonátech

Nová generace iPhonů by měla stát alespoň podle dosavadních úniků skutečně za to. Apple se u ní totiž dle všeho chystá vylepšit celou řadu věcí v čele s mikrofony. Právě o těch se před pár hodinami rozpovídal i velmi přesný analytik Jeff Pu ze společnosti Haitong Security s tím, že pokud na jeho slova skutečně dojde, je rozhodně na co se těšit.

Puovy zdroje přišly konkrétně s potvrzením již dříve uniklých informací ohledně plánovaného vylepšení mikrofonů všech iPhonů 16. Hlavním cílem tohoto upgradu však není snaha Applu zvýšit kvalitu telefonátů, ale spíše vnímání Siri. Kvalitnější mikrofony totiž ve výsledku zajistí lepší rozpoznání a celkově zachycení hlasu, což je pro Siri klíčové k tomu, aby dokázala co možná nejlépe plnit úkoly zadané uživatelem. Zlepšení kvality telefonátů je pak spíš jakýmsi dodatečným bonusem, který však ve výsledku potěší některé uživatele více než zkvalitnění Siri. Ne každý totiž samozřejmě umělou asistentku Applu aktivně využívá – tím spíš, když stále neumí česky.

Nasazení kvalitnějších mikrofonů ve snaze maximalizovat kvalitu Siri je ve výsledku jen jedním z řady upgradů, které pro svou asistentku Apple chystá. Siri by se totiž měla letos v iOS 18 a dalších nových OS Applu dočkat celé řady vylepšení, které by měly vycházet z pokročilé umělé inteligence založené mimo jiné na velkých jazykových modelech. Jak moc se tato vylepšení podepíší na celkové kvalitě Siri se ale ve výsledku dozvíme nejdříve v červnu, kdy Apple vše na WWDC ukáže.