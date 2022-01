Jak šetřit mobilní data: 5 tipů a triků, které byste měli znát

Jak šetřit mobilní data je již dlouhou dobu termín, který vyhledávají nejen uživatelé jablečných telefonů. A ono se bohužel není čemu divit, jelikož ceny tarifů a datových balíčků v Česku jsou již po dobu několika dlouhých let opravdu extrémní. Již několikrát jsme slyšeli, že by se mělo začít s cenami určitým způsobem hýbat, a to samozřejmě směrem dolů, avšak stále jsme se ničeho takového nedočkali. Jediným způsobem, jak je možné proti cenám datových balíčků bojovat, je šetření. V tomto článku se tak podíváme na 5 tipů a triků pro šetření mobilních dat.

Ú Úvod 1 Aktivujte Režim malého objemu dat 2 Deaktivujte mobilní data pro nepotřebné aplikace 3 Vypněte aktualizace na pozadí 4 Vypněte Asistenta Wi-Fi 5 Vypněte stahování aktualizací