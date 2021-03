Koronavirus zvýšil oblibu v žertovných telefonátech, na FaceTime začínají být problém

Pandemie uvrhla lidi do home office a distanční výuky. Ke slovu se tak dostaly různé platformy, které umožňují práci i studium za těchto ztížených podmínek. Daleko více využívanější je tak i nativní jablečná aplikace FaceTime. Bohužel ji lidé nevyužívají jen k práci či studiu, ale i k otravování jiných.

Podle webu Ars Technica se v minulých týdnech a měsících rapidně zvýšil počet uživatelů, kteří přijímali nevyžádané hovory. Vtipálci v tomto případě často „útočí“ ve skupinových hovorech. Jakmile tedy uživatel jeden hovor položí, zpravidla mu okamžitě zavolá někdo jiný. Je tedy obtížné tuto legraci ignorovat. „Během dne jsem přijal několik hovorů, jakmile jsem zjistil, o co jde ignoroval jsem to. Během dne zavolali ještě 7krát, další den 11krát,“ povzdechl si napálený uživatel na Redditu. Ačkoli se nabízí možnost číslo zablokovat, není to pochopitelně tak jednoduché, jelikož ostatní ve skupině vidí volaného. Po zavěšení hovoru a blokaci tedy okamžitě volá někdo další z oné skupiny. Aby bylo možné této srandě předejít, bylo by třeba zablokovat ze skupiny každého. Kdo je terčem takového jednání často, může pochopitelně FaceTime deaktivovat. Pokud jej ale uživatel používá na denní bázi, může nastat problém. Setkali jste se někdy s obdobnými případy?