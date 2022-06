Isle of Arrows je originální tower defense hra od designéra Hitman GO

Daniel Lutz se pohybuje v herním průmyslu již dlouhé roky. Jako kreativní designér působil při vývoji oblíbených GO her od Square Enix Montreal. Taktické verze Hitmana a Tomb Raider však nejsou jedinými kousky v jeho portfoliu. Lutz dávno před tím, co začal pracovat na slavných značkách, tvořil hry nezávisle pod přezdívkou Nonverbal. Jeho tvorbu poznáte, pokud jste hráli například logický Colorblind nebo o to barevnější Folt. Talentovaný vývojář nyní pracuje na tower defense hře Isle of Arrows. Ta má kromě mobilních zařízení zamířit i na osobní počítače. Jednoduchý koncept stavby obranných zařízení proti vlnám nepřátel přitom ozvláštňuje přidáním zamíchaného balíčku karet a roguelikové hratelnosti.

Místo toho, aby se vám tak odemykaly nové obranné možnosti, jež budete mít k dispozici kdykoliv, v Isle of Arrows dostanete před každou vlnou nepřátel na výběr z limitovaného množství staveb. Náhodu můžete ovlivňovat nejen výběrem samotných karet při stavbě balíčku, ale i zaplacením herní měny za možnost vyměnit jednu z karet za jinou. Hra slibuje tři různé kampaně s rozdílnými sadami karet, nekonečný režim a dokonce i každodenní výzvy, které hru osvěží řadou nových problémů. Protože hra je už blízko svému vydání, můžete si dokonce na Steamu zahrát zdarma její demoverzi. Na iOS by pak plná verze měla dorazit někdy v průběhu léta.