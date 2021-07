4 zábavné hry pro iPhone, které můžete hrát venku

Když se řekne „hraní na iPhonu“, většině lidí se vybaví sezení doma u her. Hry na iPhonu ale nemusíte nutně hrát jen mezi čtyřmi stěnami – existuje řada zajímavých titulů, které vás doslova vyženou ven. V dnešním článku si představíme čtyři z nich.

Pokémon GO

Pokémon GO je v současné době asi jedna z nejznámějších (nejen) iOS her, které se hrají venku. Princip hry je asi všem známý – procházíte své okolí, lovíte jednotlivé Pokémony, případně obsazujete tělocvičny, bojujete, a protáčíte Pokéstopy. Pokémon GO je hra pro hráče prakticky jakéhokoliv věku, a hrát ji můžete téměř kdekoliv.

Hru Pokémon GO stáhnete bezplatně zde.

Harry Potter: Wizards Unite

Hra Harry Potter: Wizards Unite jistě zaujme nejen všechny fanoušky série knih a filmů o mladém kouzelníkovi. V této hře se stáváte jedním z bradavických studentů, musíte plnit nejrůznější úkoly, prozkoumávat své okolí, učit se a praktikovat nová kouzla a seznamovat se s dalšími postavami. Stejně jako Pokémon GO funguje také hra Harry Potter: Wizards Unite zčásti na principu rozšířené reality.

Hru Harry Potter: Wizards Unite stáhnete bezplatně zde.

Angry Birds AR: Isle of Pigs

Hra Angry Birds se již řadu let těší mezi hráči velké popularitě, a majitelé iOS zařízení mají již nějakou dobu příležitost si ji vychutnat také v prostředí rozšířené reality při svém pobytu venku. Vydejte se na procházku po okolí a pusťte se do hraní. Těšit se můžete na známé i méně známé postavy, stejně jako na nové výzvy, související se zcela odlišným herním prostředím.

Hru Angry Birds AR: Isle of Pigs stáhnete bezplatně zde.

Jurassic World Alive

Zkroťte dinosaury v dobrodružné hře s AR prvky Jurassic World Alive. Pravěcí ještěři se vrátili, aby ovládli planetu Zemi. Vaším úkolem bude pořádně prohledat blízké i vzdálenější okolí, hledat dinosaury, sbírat jejich DNA a pracovat v laboratoři. Součástí hry je také možnost vytvoření silného týmu a utkání se v nejrůznějších soubojích. Hra se zčásti odehrává v prostředí rozšířené reality a řadou svých herních prvků a postupů připomíná legendární Pokémon GO.

Hru Jurrasic World Alive stáhnete bezplatně zde.