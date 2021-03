První AR/VR headset Applu dorazí už příští rok, stát bude jako nový iPhone 12 Pro

Jestli se o nějakých Apple produktech hovoří v posledních dnech pomalu stejně intenzivně jako o chystaných iPhonech 13, jsou to Apple Car a chytré brýle či headsety z jeho dílny. Zatímco o prvním zmiňovaném projektu v tuto chvíli žádné nové informace nemáme, o headsetech se dnes v noci rozpovídal velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo. Co nového tedy díky němu víme?

AR/VR headset

Zdroje Kua tvrdí, že se už v příštím roce dočkáme představení AR/VR headsetu s váhou mezi 200 a 300 gramy a cenovkou kolem 1000 dolarů. Headset má dostat do vínku micro-LED displeje od Sony, díky kterým bude schopen zobrazovat svůj obsah v prvotřídní kvalitě. Fungovat bude zcela bezdrátově s tím, že bude mít dokonce i integrovaný úložný čip. Dá se proto očekávat, že pro něj Apple vytvoří i vlastní App Store, ze kterého budou uživatelé schopni stahovat aplikace. Co se pak týče zaměření, hlavní prim má hrát u headsetu AR s tím, že virtuální realita jej bude spíše jen doplňovat. Rozšířenou realitu má Apple využívat ve velkém i pro své účely ve formě rozšíření jeho stávajících projektů jako Apple TV+ a Apple Arcade.

Chytré brýle

Zatímco AR/VR headset Applu má vypadat jako klasické headsety například z dílny Oculusu či Sony, v roce 2025 se má vytasit s produktem designově o poznání povedenějším. Řeč je konkrétně o chytrých AR brýlích, které mají vzhledově vypadat jako klasické brýle a to se vším všude – tedy i včetně průhledných skel, na kterých bude Apple v případě potřeby zobrazovat AR obsah. I tyto brýle mají běžet nezávisle na iPhonu a nabízet vlastní úložiště, byť u nich bude implementace těchto věcí o poznání složitější kvůli velmi omezeným možnostem pro implementaci jednotlivých komponentů do malého těla. Jelikož však zbývá do odhalení brýlí spousta času, Applu se zcela určitě určitá miniaturizace komponentů podaří.