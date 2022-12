Pokud jste fanoušky závodů motorek, nemůže vás tato hra minout. TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 dorazí s vylepšeným ovládáním, grafikou a fyzikou. Hra vyjde v květnu příštího roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Pod odstavcem můžete vidět trailer.