7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (15. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste například fotili novoroční ohňostroj, potřebovali jste vyměnit baterii ve vašem fotoaparátu a omylem se vám změnil čas, což se následně projevilo na samotných snímcích? Aplikace CM Batch MMedia Date Changer si s tímto problémem dokáže hravě poradit a umožní vám kompletně přepsat metedata, a to včetně hlavičky EXIF.

Původní cena: 299 Kč (229 Kč)

Pracujete častokrát se snímky obrazovky z vašeho iPhonu a potřebovali byste u nich upravit či odstranit horní bar? V tomto vám pomůže aplikace Status Cleaner. Jak můžete v níže přiložené galerii vidět, aplikace vám umožní si přizpůsobit horní bar dle vašich představ, což mohou ocenit například vývojáři a designéři.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Zakoupením aplikace IP Menu získáte jednoduchou utilitku, díky které budete mít kdykoliv přehled nad vaší současnou IP adresou. Tento nástroj totiž kompletně funguje v horním menu baru, kde vám na aplikaci stačí klepnout a v okamžiku získáte přehled o zmiňované adrese.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Aplikace Subplot cílí především na všechny spisovatele, herce, scénáristy, režiséry a ostatní, kteří potřebují mít kompletní přehled nad daným příběhem. Tato aplikace by se totiž dala označit za takový plánovač příběhu. Můžete si do ní totiž zapsat řadu důležitých informací, díky čemuž budete mít kdykoliv přehled o tom kdo, kde, co, jak a proč dělá.

Původní cena: 379 Kč (279 Kč)

Ve hře Legends of Grimrock 2 se ocitnete na tajuplném ostrově známým jako Isle of Nex. Vy přitom budete pocházet ze skupiny čtyř vězňů, před kterými leží obrovské nebezpečí. Budete totiž muset odhalit řadu tajemství, které se skrývá v prastarých ruinách, nebezpečných žalářích a dolech.

Původní cena: 21,99 € (5,49 €)

Řadíte se mezi milovníky starých roguelike her, ale neopovrhujete ani dobrou strategií? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano a ano, rozhodně by ve vaší knihovně neměl chybět titul For The King. Tato hra totiž kombinuje tyto dva žánry a přináší vám zajímavý příběh. Ocitnete se totiž v době, kdy byl král zavražděn a království upadlo do chaosu. Vaším úkolem tedy je nastolit pořádek, což můžete dosáhnout buďto sami, nebo v kooperačním režimu.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)

V aktuálním období neustále se rozšiřující pandemie nového typu koronaviru se doslova obrovské popularitě těší hra Plague Inc: Evolved. V této hře si totiž vyberete mezi virem, bakterií, plísní a dalšími organismy, se kterými následně musíte nakazit a eliminovat veškeré lidstvo. Důležitý je výběr taktiky, a abyste volili správnou evoluci pro váš vražedný organismus.

Původní cena: 14,99 € (5,99 €)