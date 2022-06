Rozezvučte léto s reproduktorem Niceboy RAZE 3 Titan. Nebojí se vody a potěší svým výkonem

Komerční sdělení: Letní večírky u vody se neobejdou bez kvalitní nálože muziky. K tomu je ale potřeba kvalitní reproduktor, který se této role dokáže naplno zhostit a zajistit tak zábavu doslova pro všechny. Pokud právě takový hledáte, máme pro vás skvělý tip – Niceboy RAZE 3 Titan – který vás překvapí nejen svým křišťálově čistým zvukem, ale hlavně celkovým výkonem, odolností vůči vodě a řadou dalších zajímavých vychytávek.

Niceboy RAZE 3 Titan – Stvořen pro letní večer

U reproduktoru Niceboy RAZE 3 Titan si můžete být jistí tím, že vás bude pořádně slyšet. A to ať už pořádáte večírek doma, nebo na zahradě. Tento model se totiž pyšní 50W výkonem a pokročilou technologií MaxxBass, díky čemuž si hravě poradí nejen s vysokými a středními tóny, ale především vynikne u skutečně poctivých basů. A když jeden reproduktor nestačí? Nenabízí se jednodušší řešení, než díky technologii True Wireless rovnou propojit dva dohromady a užít si tak perfektní prostorový zvuk.

Léto je také neodmyslitelně spojeno s koupáním. Jenže v tom je menší háček – elektronika si s vodou totiž zrovna nerozumí, což může značně komplikovat některé situace. Na to se samozřejmě myslelo již při vývoji tohoto reproduktoru, který se proto dočkal odolnosti vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se tedy setká s ranní rosou po vydařené noci, pádem do bazénu či náhlou přeháňkou, i přesto vám bude s radostí vyhrávat i nadále.

Jak už jsme zmínili výše, Niceboy RAZE 3 Titan se zároveň pyšní řadou dalších vychytávek, které přijdou víc než vhod. Tento reproduktor potěší i svou výdrží baterie. Konkrétně totiž dokáže hrát až 15 hodin. Díky velkokapacitní baterii jej lze navíc použít i jako powerbanku a s jeho pomocí si tak dobít například telefon či chytré hodinky. Jednoduše stačí připojit USB kabel a o zbytek se postará přímo za vás. Co se pak týče způsobu přehrávání, samozřejmostí je bezdrátové spojení prostřednictvím moderního standardu Bluetooth 5.0. Mimo toho si tento model poradí i s přehráváním z micro SD karet, USB flash disků, případně po připojení audio kabelu s 3,5mm jackem. A pokud by ani to nestačilo, tak jednoznačně potěší integrovaná anténa pro FM rádio.

Niceboy RAZE 3 Titan je skvělým parťákem pro všechny letní příležitosti. O to lepší zprávou je, že vás vyjde jen na pouhých 1999 Kč. Za tuto částku získáte prvotřídní reproduktor s řadou parádních možností, který se s chutí postará o nezapomenutelné léto.

