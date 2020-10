Recenze reproduktoru Niceboy RAZE 3 Radion: Slušný zvuk v kombinaci s pekelnou výdrží

Mít po ruce externí reproduktor je dnes skvělé, neboť hlasitou hudbu můžete díky němu poslouchat takřka kdekoliv. Společnost Niceboy, která je dle mého názoru jedna z nejlepších v poměru cena/výkon, má ve svém portfoliu i značné množství externích reproduktorů. Některé nabídnou lepší zvuk, některé dlouhou výdrž baterie a jiné pak chtějí od každého trochu. Dnes se podíváme na reproduktor, který chce ohromit převážně skvělou výdrží baterie. Jak pak jinak než za lidovou cenu. Niceboy přichází s reproduktorem RAZE 3 Radion.

Obsah balení a design

Nejprve ale jako vždy k obsahu balení, které žádné překvapení neskrývá. Naleznete zde nabíjecí micro USB kabel, návod k použití, audio kabel a samozřejmě reproduktor. Vzhledem se reproduktor od jiných příliš neliší. Jde tedy v podstatě o klasický válec, který je spíše dělaný tak, aby ležel, nikoli stál. Na jeho horní straně naleznete pět tlačítek, které slouží klasicky pro zapnutí/vypnutí, změnu módu, snížení/zvýšení hlasitosti a přeskočení skladeb. Dále zde uvidíte také LED indikátor. Na spodní straně pod pryžovou krytkou se nachází slot na SD kartu, nabíjecí micro USB vstup, AUX vstup jack 3,5mm, nabíjecí USB výstup a vstup pro USB flash disk. Jak tedy vidíte, reproduktor toho nabídne opravdu dost a poslouží klidně i jako powerbanka. Dále na této straně reproduktoru vidíme protiskluzové podstavce a úchyt na poutko. Na bočních stranách narazíte na kolečko s logem společnosti Niceboy.

Technické specifikace a párování

Niceboy RAZE 3 Radion nabídne reproduktor o výkonu 24W s frekvencí 65 Hz až 20 kHz. Citlivost je pak >75dB a impedance 8 Ohm. Bluetooth je ve verzi 5.0 a podporované kodeky reproduktoru jsou SBC, A2DP, AVRCP a HFP. Zařízení dokáže dle výrobce přehrávat hudbu až na vzdálenost 10 metrů. Budete-li se ovšem nacházet na otevřeném prostoru, dostanete se i na o několik metrů větší vzdálenost. Jistě vás potěší i FM rádio, které naladíte na frekvencích 87.5MHz až 108Mhz. Jak pochopíte z následujících dat, reproduktor je poněkud větší a těžší. Na šířku má 22 cm, hloubka i výška je pak 7,8 cm. Hmotnost reproduktoru je 1,04 kg. Pokud jde o výdrž baterie, ta je dle výrobce při 50 % hlasitosti až 24 hodin. I při maximu se ovšem dostanete na skvělou výdrž. Plné nabití reproduktoru trvá přibližně 5 hodin. Podporované formáty přehrávání (z flashdisku či SD karty) jsou MP3, WMA, WAV, APE a FLAC. U Niceboy 3 Radion se nemusíte bát ani deště, jelikož je opatřen certifikací IP67. Velmi příjemná je i přítomnost technologie True Wireless propojení. Jestliže tedy máte tyto reproduktory dva, mohou hrát zároveň. Pokud jde o párování se smartphonem, není nic snazšího. Jelikož Niceboy nemá pro tyto účely žádnou aplikaci, postačí reproduktor zapnout a ve vašem smartphonu v Bloetooth menu vyhledat Niceboy 3 RAZE Radion. Jakmile tak učiníte, párování potvrdí akustická výzva.

Testování

Pokud vás u reproduktoru něco zajímá, je to rozhodně zvuk. Musím říct, že ten není špatný. Je na místě si ovšem přiznat, že už jsem u reproduktoru společnosti Niceboy slyšel čistší. Zvuk je dostatečně hlasitý a užijete si i basy. Při hloubkách a výškách má ale zvuk tendenci být trošku chraplavý. Reproduktor svou práci ale odvede skvěle, a navíc vám bude hrát opravdu dlouhou dobu, o což tady jde. Jelikož Niceboy, jak uvádíme výše, má ve svém portfoliu několik reproduktorů za podobnou cenu, je třeba, aby se něčím lišily. Tento jde zkrátka a dobře cestou dlouhé výdrže baterie, což se mu daří na jedničku. Pokud tedy hledáte reproduktor do posilovny, garáže, či jen tak ven a jde vám především o co nejdelší dobu poslechu bez nutnosti zapojit zařízení do elektriky, je tento reproduktor pro vás. Jakmile jsem vyrazil ven cvičit, ocenil jsem především možnost využít jej jako powerbanku. Kapacita 5000 mAh pro iPhone bohatě stačí. Zajímavou novinkou je i přítomnost FM rádia. Pro tyto účely je na místě zasunout micro USB kabel do nabíjecího portu, který nám rázem poslouží jako anténa. Reproduktor dále zvládá automaticky vyhledávat i ukládat stanice, což v budoucnu jistě oceníte. Pokud bych něco reproduktoru měl skutečně vytknout, jsou to rozměry a hmotnost, jelikož na takového „obra“ nejsem u Niceboy zvyklý. Jde ovšem pouze o daň za baterii o vysoké kapacitě. Taktéž potvrzuji, že certifikace IP67 zde platí. Ač se testování těchto vlastností u produktů většinou vyhýbám obloukem, v tomto případě mne zastihl nepříjemný déšť. Žádný problém, musíte ovšem zkontrolovat, zda je krytka pečlivě uzavřena.

Resumé

Závěrem musím říct, že jsem z reproduktoru opravdu nadšený. I když by zvuk mohl být trochu lepší, Niceboy RAZE 3 Radion vám skvěle poslouží. A je jedno, zda jako reproduktor, powerbanka či rádio. Společnost Niceboy opět ukázala, že poměr cena/výkon je jí vlastní. Další skvělý kousek, který stojí za vaši pozornost. Bežná cena reproduktoru je 1290 korun. Pro nejrychlejších 8 čtenářů je připravena sleva téměř 300 korun po zadání kódu „lsaradion„. Po jeho zadání bude výsledná cena 999 korun.