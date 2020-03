Sleva pro čtenáře: Pořiďte si reproduktor Niceboy RAZE za nejnižší cenu na trhu

Komerční sdělení: Pomalým tempem se nám blíží jaro. V tomto krásném ročním období, kdy vše rozkvétá a příroda se začíná probouzet, máme daleko více možností pro trávení volného času s rodinou či přáteli. Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme pro vás přichystali exkluzivní akci, díky které si můžete pořídit bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE za nejnižší cenu na českém trhu a začít březen pořádně nahlas.

Jak jsme vám již v úvodu naznačili, naši čtenáři si na Mobil Pohotovosti mohou Niceboy RAZE pořídit za bezkonkurenčně nejnižší cenu. Produkt je totiž již nyní zlevněn ze 1 499 Kč na 990 Kč, avšak při využití exkluzivního slevového kódu získáte další slevu ve výši 300 Kč. Pro získání slevy stačí kód zapsat do příslušného pole ve vašem košíku. Nad koupí tohoto reproduktoru byste se ale rozhodně neměli příliš přemýšlet, protože slevový kód platí pouze po dobu 24 hodin.

Niceboy RAZE

V dnešní době se velké oblibě těší většina bezdrátových produktů, mezi kterými samozřejmě nesmí chybět ani reproduktory. Na trhu najdeme širokou škálu různých modelů, které nabízejí ty nejrůznější vychytávky. Za velice zajímavý a především levný reproduktor se dá považovat zmiňovaný Niceboy RAZE. Ten totiž navzdory své nízké ceně dokáže nabídnout vše, co byste od bezdrátového reproduktoru mohli očekávat. Tento model například nabízí vodotěsné krytí IPX7, díky čemuž je zařízení chráněno při ponoru do jednoho metru po dobu třiceti minut, silný prostorový 360° zvuk, extrémní výdrž baterie, která dosahuje až osmi hodin provozního času, Hands-free řešení pro vaše telefonní hovory a možnost přehrávání hudby i přes klasický audio kabel. Pravděpodobně se ale ptáte, jak reproduktor vůbec hraje a jaký nabízí výkon. Niceboy RAZE si vás doslova podmaní svými reproduktory o celkovém výkonu 12 W, které jdou ruku v ruce s 360° zvukem. Díky této kombinaci a kompaktním rozměrům je tento produkt ideálním parťákem na jakoukoliv menší party nebo sešlost, kde se nezalekne ani vody.

Niceboy RAZE dokáže navázat stabilní připojení s mobilním telefonem díky využití Bluetooth 4.2. Tato moderní technologie se dokáže postarat o co možná nejlepší stabilitu přenášeného zvuku, a to do vzdálenosti až deset metrů. Aby bylo navíc usnadněno samotné párování, najdeme na reproduktoru NFC čip. K tomu stačí přiložit váš telefon a máte vystaráno. Kdyby vám navíc nestačilo bezdrátové Bluetooth připojení, můžete vždy sáhnout po klasickém audio kabelu s 3,5mm jackem, který je navíc součástí balení.