Recenze bezdrátového reproduktoru Niceboy RAZE 3 Titan: Kvalita za rozumnou cenu

Společnost Niceboy má se svými produkty stále širší zastoupení na českém trhu. S logem této společnosti dokážete koupit skvělá sluchátka, akční kamery a také bezdrátové reproduktory, přičemž jednotlivé modely cílí na různé skupiny uživatelů tak, aby si každý za rozumnou cenu vybral to, co je pro něj prioritou. Jakýmsi „vlajkovým“ modelem na poli reproduktorů je Niceboy RAZE 3 Titan, který za rozumnou cenu má být skvělým parťákem na poslech hudby. Ale daří se mu to?

Obsah balení

Nejprve jako obvykle pohlédněme na obsah balení. Ti z vás, kteří mají se značkou Niceboy bohatší zkušenosti, mohou být navyklí na kombinaci černé a modré barvy. Jak se ale zdá, společnost od této kombinace ustupuje a nově razí mix bílé a žluté, což alespoň dle mého názoru vypadá daleko lépe a moderněji. Krabice v kombinaci výše zmíněných barev ukazuje po svých stranách reproduktor ze všech stran a dozvíme se něco lehce také o technických specifikacích. V samotném balení uživatel nalezne kromě reproduktoru také návod k použití, audio kabel a USB-C kabel na nabíjení.

Technické specifikace

Co můžete očekávat od reproduktoru po stránce technických specifikací? Předně je možné těšit se na Bluetooth ve verzi 5.0, což zajišťuje dle výrobce pohodlný poslech až na vzdálenost 10 metrů. Pokud ale budete někde v otevřeném prostoru, k čemuž využívání tohoto kousku přímo vybízí, dostanete se na vzdálenost daleko větší. Niceboy RAZE 3 Titan podporuje kodeky SBC, A2DP, AVRCP a HFP. Jeho výkon je 50W, impedance 4Ω, citlivost >75dB, frekvenční rozsah 65 Hz až 20 kHz. Na reproduktoru můžete poslouchat i rádio. Podporované FM frekvence jsou 87.5 MHz až 108 MHz. Tento reproduktor je i slušným „držákem“ díky baterii o kapacitě 5000 mAh, jež při 50 % hlasitosti zaručí až 15 hodin poslechu. Díky takové kapacitě je možné zařízení použít rovněž jako powerbanku. Jako do terénu je pak reproduktor dělán díky odolnosti IP67.

Design a párování

Po stránce vzhledu je Niceboy RAZE 3 Titan klasickým pohledným reproduktorem, na které jsme u Niceboy zvyklí. Jelikož je zařízení poměrně velké a těžké, je konstruováno tak, aby v poklidu stálo na dvou pryžových podstavách umístěných na spodní straně. Mezi nimi se pak nachází pryžová krytka, jež ukrývá AUX vstup jack 3,5mm, slot na microSD kartu (podpora až 32 GB), nabíjecí USB výstup a vstup USB a nabíjecí USB-C vstup. Na bocích jsou k vidění dvě membrány zdobené logem značky Niceboy. Na horní straně reproduktoru si lze kromě poutka všimnout také slušné sestavy tlačítek. Těch je celkem 6 a slouží pro klasické úkony jako zapnutí/vypnutí, ovládání hlasitosti, přeskakování skladeb, přijetí/ukončení/odmítnutí hovoru, vyvolání hlasového asistenta a podobně. Nad tlačítky je také řada LED diod upozorňující na párování, stav baterie či FM režim. Když už je řeč o párování, to je obecně u produktů této značky úkon velmi jednoduchý. Jelikož totiž Niceboy „nezatěžuje“ uživatele aplikacemi, postačí zařízení pouze zapnout a v Bluetooth menu nalézt „Niceboy RAZE 3 Titan“. Jakmile odkliknete, spárování potvrdí akustická výzva.

Vlastní používání

U reproduktoru vás předně zajímá zvuk. Ten je vzhledem k ceně reproduktoru opravdu na velmi vysoké úrovni. Není zde problém s výškami ani hloubkami i při té nejvyšší hlasitosti. Velkým plusem je pak skutečně výrazná basová složka. Pustíte-li nějakou píseň bohatou na basy, můžete vidět, jak boční membrány do rytmu poskakují. Dle mého názoru je pak velmi uklidňující se membrán během přehrávání hudby dotýkat a cítit pohyb, což je ovšem něco, co do popisu hudby asi nepatří. Pochopitelně bude ovšem velký rozdíl, když budete hudbu poslouchat doma či venku, avšak zvuk si užijete kdekoli a tento stroj rozhodně nepokazí ani žádnou grilovačku. Naprosto v pořádku je také maximální hlasitost, kvůli které by vás sousedi asi v oblibě zrovna neměli. U reproduktoru se mi dost zamlouvá košatost jeho využití. Pokud z nějakého důvodu nechcete přehrávat obsah přes Bluetooth, není problém do něj vložit flash disk, microSD kartu či zapnout AUX mód. Jako velké plus vnímám také přítomnost rádia, přičemž reproduktor vyhledané stanice rovnou automaticky ukládá. Leckdo může v nouzi využít reproduktor také jako powerbanku, což se taky může hodit. Velkým plusem je pak nízká latence. Není tedy žádná potíž reproduktor používat při sledování filmů.

Resumé

Co říct závěrem? Z reproduktoru Niceboy RAZE 3 Titan jsem nadšený a nemůžu najít negativa. Samozřejmě, jste-li audiofil, který si chce užít perfektní zvuk, musíte hledat v jiné cenové kategorii. Pro obyčejného uživatele, jenž hledá reproduktor na doma, do garáže či na venkovní akce, je tento kousek jako dělaný. Niceboy opět potvrdil, že i za málo peněz si lze užít hodně muziky. Cena reproduktoru je 1990 korun.

