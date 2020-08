Recenze bezdrátového reproduktoru Niceboy RAZE 3 Guru: Moře zábavy v kompaktním těle

Je léto a s tím spojené období výletů, dovolených a akcí venku. Pokud jste milovníci hudby a neuděláte bez ní ani krok, možná by se vám hodil bezdrátový reproduktor. Pokud vám vrtá hlavou, jaký vybrat a neutratit za něj jmění, pomůžeme vám v této recenzi. Společnost Niceboy tradičně razí velmi dobrý poměr cena/výkon. Do rukou se mi dostal nový bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE 3 Guru, který láká na zajímavé funkce a solidní výdrž baterie. Stojí tedy tento kousek za to?

Obsah balení a design

Fotogalerie Niceboy 3 guru (1) Niceboy 3 guru (2) Niceboy 3 guru (3) Niceboy 3 guru (4) +7 Fotek Niceboy 3 guru (5) Niceboy 3 guru (6) Niceboy 3 guru (7) Niceboy 3 guru (8) Niceboy 3 guru (9) Niceboy 3 guru (10) Vstoupit do galerie

Jako vždy ale prvně nahlédneme do obsahu balení. V krabičce kromě reproduktoru naleznete také manuál, USB-C kabel a kabel s 3,5 mm jack koncovkami . Samotný reproduktor vás vzhledem opravdu nepřekvapí, jelikož razí styl klasického válce. Na „přední straně“ můžete vidět čtyři tlačítka, která slouží k zapnutí/vypnutí, přehrávání/pozastavení skladby, přijetí/odmítnutí/ukončení hovoru, zvýšení/snížení hlasitosti a k posunu skladeb. Jak tedy vidíte, když reproduktor hraje, odpadá prakticky nutnost brát smartphone do rukou. Na horní straně pak naleznete tlačítko zvané Magic Button, jež slouží k přepínání režimů. Pokud jej stlačíte, zapne se režim se zesílenými basami, což je stvrzeno tím, že kolečko po svém obvodu svítí. Na zadní straně pak naleznete poutko a krytku, po jejímž odejmutí vidíte konektor USB-C pro nabíjení, USB -A pro vložení vašeho flashdisku (reproduktor podporuje formáty MP3, WMA, WAV, APE, FLAC) a 3,5 mm konektor. Reproduktor rovněž dokáže fungovat jako powerbanka. Niceboy RAZE 3 Guru je vyhotoven z umělé hmoty, obzvláště příjemná je pak kovová mřížka po obvodu.

Technické specifikace

Nyní krátce k technickým specifikacím. Reproduktor disponuje technologií Bluetooth 5.0, což zaručuje dle výrobce dosah až 10 metrů. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že pokud jste ve venkovních prostorách, dosah je několikanásobný. Zařízení podporuje kodeky SBC, A2DP, AVRCP, HFP a má výkon 24 W. Frekvenční rozsah je pak 65 Hz až 20 kHz. Pokud si jej chcete vzít k vodě, nemusíte mít žádný strach, neboť Niceboy RAZE 3 Guru disponuje certifikací IP67. Baterie má pak kapacitu 2500 mAh a zaručí vám až 10 hodin poslechu, pakliže budete mít hlasitost nastavenou zhruba na 50 % a vypnutý režim zvýšených bas. Z 0 na 100 pak reproduktor nabijete přibližně za 3 hodiny. Rozměry reproduktoru jsou 11 x 9 x 9 cm a hmotnost činí přijatelných 680 gramů.

Párování

Párování tohoto produktu s jiným zařízením je velmi snadné, jelikož Niceboy nevyžaduje pro provoz reproduktoru žádnou aplikaci. Stačí tedy po dobu tří sekund stlačit horní tlačítko na boční straně zařízení. Jakmile se reproduktor zapne, začne blikat modrá LED dioda, poté stačí na vašem zařízení vyhledat v Bluetooth menu „Niceboy RAZE 3 Guru“. Po kliknutí vám spárování potvrdí akustika.

Vlastní používání

Patřím k těm, kteří bezdrátový reproduktor používají takřka dennodenně. Jelikož jsem vlastníkem předchozí generace v podobě Niceboy RAZE, velmi mě zajímalo, jak v Niceboy pokročili. Musím říct, že ze zvuku jsem skutečně nadšen. Nepatřím mezi nikterak náročné uživatele a reproduktor používám vesměs venku, kde zkrátka a dobře volím co nejvyšší možnou hlasitost. Je na místě dodat, že reproduktor je opravdu hlasitý a v bezprostřední blízkosti se rozhodně s jiným člověkem nedomluvíte. Pokud budete používat reproduktor doma, ideální hlasitost je okolo 40 až 50 %. Zvuk je opravdu velmi dobrý a ani při maximální hlasitosti nepocítíte zkreslování zvuku ve výškách či hloubkách. Plusem reproduktoru jsou také rozměry, jelikož předchozí generace byla daleko vyšší, a ani zdaleka nenabídla tolik zábavy. Vody se opravdu není třeba bát. Během testování mě zastihla průtrž mračen a když jsem pocítil, jak reproduktor vodou ztěžknul, dost jsem se bál o jeho přežití. Ovšem obavy byly zcela zbytečné. Je ovšem třeba kontrolovat, zda máte pořádně upevněnou zadní krytku.

Závěr

Co říci závěrem? Sháníte-li kvalitní reproduktor se slušnou výdrží baterie a menšími rozměry, jste na správné adrese a Niceboy RAZE 3 Guru vás rozhodně nezklame. Jedná se o poctivý kus příslušenství, se kterým si užijete moře zábavy, především díky jeho 360° zvuku, ze kterého budete nadšení. Na Alze tento reproduktor nyní seženete za skvělých 1299 korun.