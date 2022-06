Před pár lety prodával telefony na ulici. Minulý rok jeho firma utržila přes 54 milionů korun

Komerční sdělení: “Vždy to bylo pouze o nabídce a poptávce. Pokud máte něco, co lidé chtějí a máte to za dobré peníze, pak už je to jen o tom dostat se k zákazníkům.” říká Adam Bórik, zakladatel jednoho z nejúspěšnějších e-shopů nejen s použitými iPhony jabkolevne.cz.

Prvních pár telefonů prodal přes Facebook Marketplace, nicméně rychle pochopil potenciál v prodávání použitých iPhonů. Nejprve přeprodával – kupoval a prodával telefony přímo od lidí. Dalším krokem bylo dostat se ke spolehlivému dodavateli. To se Adamovi Bórikovi, po mnoha neúspěšných a drahých pokusech, podařilo a s jeho tehdejším spolužákem z gymnázia Tobiášem Mrkvičkou založili firmu Buy4less s.r.o.

Boj na začátku

“Začátky byly šílené, vydělávali jsme dost peněz v jedné části businessu, které jsme ale následně prodělávali v části jiné. Byli jsme mladí, nezkušení a každý se nás snažil okrást.” Popisuje Adam Bórik začátky podnikání, kdy se se svým společníkem soustředili primárně na velkoobchod a dodávali použité telefony do spousty různých obchodů po České republice.

V Září 2018 se ale vše změnilo. Hlavní odběratel přestal odebírat, ostatním odběratelům se přestalo dařit a Adam i Tobiáš stáli před životním rozhodnutím, zda jít na zahraniční univerzitu, či pokračovat v podnikání. Tobiáš se rozhodl jít studovat a Adam v Čechách zůstal a od Tobiáše podíl ve firmě odkoupil.

Po této změně se firma začala soustředit čistě na retail. “Nechci, aby můj zisk byl závislý na dovednosti ostatních prodejců. Chci si vybudovat vlastní obchod, vlastní klientelu a vlastní brand.” vzpomíná Adam Bórik. Touha po vlastní značce, kterou si člověk může budovat podle sebe, byla velká. Dlouhé měsíce bez zisků byly deprimující. Obzvlášť, když pro toto rozhodnutí Adam odmítl nabídky vysokých škol z Anglie i Ameriky.

Budovat svoje

“Chtěl jsem vše začít od znova, podle sebe a jinak. Bylo mi jasné, že to bude obtížné, ale vize byla jasná. Ostatních prodejců zde bylo hafo, ale nikdo to nedělal tak, jak jsem si představoval já. Není to jen o ceně, je to o tom udělat to lépe.” Popisuje Adam Bórik začátky založení prvního e-shopu a následně i kamenného obchodu.

Cílem bylo odlišit se od konkurence, které de facto každým dnem přibývalo. Cenová válka byla těžká, nicméně záměrem nebylo prodat jen co nejvíce iPhonů za měsíc, ale vytvořit kvalitní e-shop, kde zákazník může pořídit kvalitní použitý iPhone a může mu věřit, bude se k němu vracet a může ho doporučit všem okolo. A hlavně takový, který nebude na “jedno brdo” s dalšími a kompletně se odliší od konkurence.

Nikdy to nebylo o zisku

Prodejci, jež mají v nabídce zánovní a použité iPhony, nemají úplně nejlepší pověst. Dříve tyto telefony prodával kdekdo a prodejci často tajili historii zařízení, telefony repasovali, opravovali a často se vyhýbali reklamacím.

“Hodně lidí přemýšlí tak, že chce peníze vydělat hned a za jakoukoliv cenu. Neřeší kvalitu zboží, neřeší nespokojené zákazníky a neřeší jméno firmy. Já jsem tak nikdy nepřemýšlel. Chtěl jsem lidem dodat to nejlepší zboží za férovou cenu a chtěl jsem, aby se ke mě každý zákazník vrátil. Vždycky jsme prodávali pouze originální iPhony s ověřenou historií a od oficiálních dodavatelů. Pro mě to nikdy nebylo o krátkodobém zisku. Chci vybudovat něco, na co můžu být hrdý a čím se rád budu prezentovat.” líčí Adam dál svůj příběh.

Mít vlastní e-shop je jako mít malé dítě

S touto ideologií už od jabkolevne.cz nakoupilo více než deset tisíc zákazníků a čísla stále rostou. Největší změna proběhla krátce po začátku korony, kdy kamenné obchody musely být zavřené a nezbylo než se více soustředit na online.

“Na začátku podnikání jsme se opravdu soustředili na kamennou prodejnu. Jelikož jsme měli prodejnu v centru Prahy, připadalo nám, že máme vyhráno. Na začátku koronavirové pandemie nás ale zavřeli a my si uvědomili, že se budeme muset vydat druhou cestou. Tou jedinou možnou.

Na prodejně můžete denně kvalitně obsloužit dvacet, možná třicet zákazníků. Ale brzo narazíte na limit. V onlajnu tomu tak ale není. Vždycky můžete prodat víc a pokud ne, tak víte, že že něco můžete dělat líp. Náš e-shop jsme už minimálně pětkrát celý předělali a i přesto každý den přicházíme s novými nápady a změnami. Mít vlastní e-shop je jako mít malé dítě, které každý den roste a každý den se v něčem posouvá vpřed.”

V březnu 2022 Jabko expandovalo i k sousedům na Slovensko. Pokud expanze ukáže potenciál, nejsou vyloučené ani ostatní evropské země. Mimo jiné taky ale Jabko zvládá obsluhovat i rusky a ukrajinsky mluvící zákazníky, o čemž svědčí i vlaječka v biu na jejich instagramovém profilu, a kteří představují významnou část lidí, kteří naše telefony poptávají. JabkoLevně se teď soustředí i na obsah na sociálních sítích. Na Instagramu je sleduje přes 21 000 různých lidí a na TikToku mají některá videa i půl milionu zhlédnutí.

“Jsme tým mladých lidí a chceme tak i působit. Nehrajeme si na žádný korporát a vždy se snažíme působit lidsky a upřímně. Na sítě neumisťujeme skoro žádný čistě prodejní obsah. Chceme, aby se od nás lidi něco naučili, nebo se pobavili. Pokud se za nějakou dobu rozhodnou si iPhone pořídit, věříme že si na nás pak vzpomenou.” Markeťáci z Jabka se nebojí ani kontroverznější reklamy, například po Praze jezdí firemní vozidlo BMW i8 polepené barevně v logách e-shopu.

