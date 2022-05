Recenze nabíjecí stanice ADAM elements Omnia Q5: Konečně produkt, u kterého někdo přemýšlel

Bezdrátové nabíjení je tady s námi již opravdu dlouhou dobu. Apple s ním u svých telefonů přišel konkrétně v roce 2017, a to s představením iPhonů 8 a X, které jako první přišly se skleněnými zády. Od té doby vzniklo nespočet různých bezdrátových nabíječek a stanic, které můžete využívat. Některé pořídíte již za pár stovek, jiné vychází klidně na tisíce korun. Pravdou ale je, že si prakticky každý najde svou bezdrátovou nabíječku, která mu prostě a jednoduše bude vyhovovat.

Na našem magazínu se čas od času bezdrátovým nabíječkám a stanicím věnujeme, a to v rámci recenzí, kterých už jsme vydali opravdu mnoho. V této recenzi se konkrétně podíváme na bezdrátovou nabíjecí stanici ADAM elements Omnia Q5, která se řadí do sféry dražších, ale zároveň kvalitnějších a důmyslnějších nabíjecích stanic. Jak už můžete z nadpisu vyvodit, tak jsem z této nabíjecí stanice opravdu nadšený a po dlouhé době mi přijde, že se jedná produkt, u kterého někdo konečně zapojil mozek a přišel s ním tak, aby byl co možná nejvíce použitelný, a to snad ve všech situacích. Pojďme se společně tedy na recenzi stanice ADAM elements Omnia Q5 , která byla dokonce oceněna prestižní cenou German Design Award 2022, podívat.

Oficiální specifikace

Bezdrátová, chytrá, důmyslná, elegantní a hlavně modulární – to jsou přídavná jména, která bych milerád přiřadil k nabíjecí stanici ADAM Elements Omnia Q5. Co se týče oficiálních specifikací, tak s využitím Omnia Q5 můžete nabíjet celkově 5 jablečných zařízení. Jedná se samozřejmě o iPhone, společně s AirPods, Apple Watch, iPadem a Apple Pencil. Nutno ale zmínit, že Omnia Q5 není limitovaná pouze pro Apple zařízení, byť je především pro ně určená. Nabíjet zde můžete také jakákoliv jiná bezdrátová zařízení, a to včetně nejablečných telefonů, dalších zařízení s podporou bezdrátového nabíjení Qi či chytré hodinky od Samsungu. A vzhledem k tomu, že iPad se na této stanici nabíjí klasicky prostřednictvím kabelu, tak namísto něj můžete nabíjet úplně jakékoliv jiné zařízení. Nacházíme se však na Apple magazínu, takže budeme v rámci této recenze využívat právě jablečná zařízení, samotné balení Omnia Q5 navíc popisuje právě využití s Apple produkty. Hodí se zmínit také fakt, že ADAM elements poskytuje pro tuto nabíjecí stanice tříletou záruku, což o kvalitě mluví samo o sobě. Cena této stanice je 1 990 korun.

Recenzovaná nabíjecí stanice má rozměry zhruba 200 x 125 x 150 milimetrů s tím, že váha je 458 gramů. Využity jsou opravdu kvalitní materiály, o čemž si řekneme v jedné z dalších částí této recenze. Důležité je také si v rámci oficiálních specifikací popsat vstupy a výstupy. Co se tedy vstupu týče, tak o ten se stará USB-C konektor na zadní straně nabíjecí stanice. Ten je schopen fungovat až v režimu 20V ⎓ 3A, tj. 60W, které můžete do stanice přímo pustit. Bezdrátový výstup určený hlavně pro chytrý telefon pak poskytne maximálně 15W (iPhone je bohužel omezen Applem na 7.5W), výstup pro nabíjení AirPods a podobných sluchátek pak 5W, výstup pro Apple Watch pak vydá maximálně 5W, kabelový USB-C výstup pro iPad maximálně 18W a pro Apple Pencil je k dispozici 5W. Suma sumárum, celková maximální hodnota výstupu Omnia Q5 je 48W, což je více než slušné. Samotný výrobce doporučuje nabíjecí stanici Omnia Q5 pohánět alespoň 45W adaptérem. Pro opravdové fajnšmekry pak níže přikládám seznam všech podporovaných režimů/profilů pro vstup a výstupy:

vstup USB-C (60W max.): 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A (PD/QC)

(60W max.): 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A (PD/QC) výstup bezdrátové plochy pro smartphone (15W max., 7,5W pro iPhone): 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1,5 A

(15W max., 7,5W pro iPhone): 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1,5 A výstup bezdrátové nabíječky pro AirPods a další (5W max.): 5V ⎓ 1A

(5W max.): 5V ⎓ 1A výstup bezdrátové magnetické kolébky pro Apple Watch (5W max.): 5V ⎓ 1A

(5W max.): 5V ⎓ 1A výstup USB-C pro iPad a další (18W max.): 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1,5 A

(18W max.): 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1,5 A výstup bezdrátové nabíječky pro Apple Pencil (5W max.): 5V ⎓ 1A

Balení

Výrobce ADAM elements si velice potrpí na kvalitu svých výrobků a poznat to můžete už v případě balení, které je prémiové. Omnia Q5 vám dorazí v krabici, která je svým vzhledem pro značku ADAM elements typická. Je tedy bílá, kdy na přední straně najdete samotnou stanici v akci, společně s informacemi o dobití až pěti zařízení, modulárnosti, tříletou zárukou apod. Na jedné z bočních stran pak najdete, že je tato dobíjecí stanice chráněna proti přehřátí, zkratu, přebití apod. Největším počtem informací pak disponuje zadní strana, kde nahoře opět najdete fotografie stanice v akci. Níže už se ale nachází popsané jednotlivé části stanice, společně s výše zmíněnými specifikacemi o vstupech a výstupech apod. Po otevření krabice stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se veškeré díly stanice Omnia Q5 nachází. V největším pytlíčku se nachází samotné tělo nabíjecí stanice, v tom středním pak modulární bezdrátová nabíječka pro chytré telefony a další Qi zařízení. Dva malé pytlíčky pak v sobě skrývají gumové adaptéry pro nabití Apple Watch či Samsung Watch. Nechybí ani USB-C – USB-C kabel o celkové délce 120 centimetrů. Balení bych snad vytkl jen to, že je na něj krabice lehce malá a produkt uvnitř způsobuje její „nafouknutí“. Dovedl bych si představit lehce větší krabici s určitou pěnovkou pro ochranu stanice, na druhou stranu ale chápu ekologický dopad toho, kdyby krabice byla byť jen o něco větší.

Zpracování

Jak už jsem zmínil výše, tak výrobky ADAM elements jsou naprostou zárukou té nejvyšší kvality. Osobně už jsem měl možnost zrecenzovat několik výrobků od této společnosti a musím říct, že se opravdu jedná o to nejlepší, co jsem kdy držel v ruce. Zkrátka a jednoduše je to prémiová značka, kterou bohužel většina tuzemských uživatelů neocení. U nás se totiž velmi často hledají nejlevnější výrobky, které vůbec existují, což mě osobně velmi mrzí. Málo obchodů tak prodává extra kvalitní a prémiové výrobky, jelikož si je lidé nekupují tak často. Nabíjecí stanice Omnia Q5 je zhotovena z tvrdého plastu, avšak v horní části, kde se zařízení stanice dotýkají, je využit gumový protiskluzový materiál. Když už jsme u té horní části, tak si pojďme zepředu vysvětlit, co se zde nachází. Jako první je zde podlouhlá „přepážka“ pro nabíjení Apple Pencil, o jejímž nabití informuje LED dioda v pravém předním rohu. Za touto přepážkou už se nachází kolébka pro modulární nabíjecí plochu pro iPhone apod. Nalevo za touto plochou se pak nachází ohraničené nabíjecí místo pro AirPods a podobná Qi zařízení, napravo pak najdete nabíjecí plochu pro Apple Watch či Samsung Watch, kterou je nutné podle potřeby doinstalovat. Úplně vzadu pak najdete držák, do kterého lze zasunout iPad pro klasické drátové nabíjení.

Co se týče rámečku Omnia Q5, který má stříbrnou barvu, tak na přední straně uprostřed najdete branding ADAM elements, nalevo vepředu pak LED diodu informující o nabíjení skrze bezdrátovou plochu pro iPhone. V zadní části pravého boku se pak nachází otvor, do kterého lze zasunout zmíněnou modulární nabíjení plošku – to znamená, že ji můžete mít na dvou místech. Zezadu se pak nachází dva USB-C konektory, které jsou popsané tak, abyste poznali, který z nich je vstupní a výstupní. Na spodní straně jsou pak nainstalované protiskluzové nožičky, díky kterým se nabíjení stanice ani nehne z místa, a to i při manipulaci s nabíjenými zařízeními. Zmínit však musím hlavně „dvířka“, která jsou zde potřeba pro doinstalování bezdrátového nabíjení pro Apple Watch. Po otevření dvířek na vás vykoukne USB-A a USB-C konektor, do kterého seshora skrze správně zvolené gumové tělo připojíte originální nabíječku k Apple Watch či Samsung Watch. Většinu kabelu zde pak pěkně stočíte a dvířka opětovně zavřete. Tento postup je nutné zvolit z toho důvodu, jelikož Apple Watch je možné nabíjet pouze originální bezdrátovou nabíjecí kolébkou, kterou uživatel musí využít. Celkově mám ze zpracování a využitelnosti stanice Omnia Q5 více než dobrý pocit, viz v odstavcích níže.

Osobní zkušenost

Nabíjecí stanici ADAM elements Omnia Q5 jsem využíval aktivně po dobu několika týdnů a hned na začátek musím říct, že osobní zkušenost je opravdu skvělá a ani nevím, kde mám vlastně začít. Nejspíše se hned zpočátku hodí zmínit, jak můžete vlastně pracovat s modulární nabíjecí ploškou, jež je určena hlavně pro iPhone a všeobecně chytré telefony. Primárně ji můžete využívat v režimu, kdy ji umístíte doprostřed nabíjecí stanice a následně o ní váš telefon opřete, a to buď na výšku, anebo na šířku – nabíjení bude fungovat v obou případech. Sekundárně lze pak tuto nabíjecí plošku přicvaknout na bok u pravého vzdáleného rohu, kde na ni pak můžete položit kromě chytrého telefonu prakticky jakékoliv další zařízení, které chcete bezdrátově nabíjet. Když si však vezmete nabíjecí plošku do ruky, tak si můžete všimnout, že má ve spodní části USB-C vstup. Existuje tedy ještě třetí možnost využití, a to tak, že si nabíjecí plošku prostřednictvím USB-C kabelu připojíte k síti, a to buď výstupním konektorem samotné stanice, anebo skrze úplně jiný adaptér, a můžete si ji umístit podle potřeby tam, kam vám jen délka kabelu dovolí. Ve všech třech těchto případech poskytne nabíjecí plocha výkon až 15W. Jsem rád, že při vývoji tohoto produktu někdo opravdu zapojil hlavu a přišel s řešením, díky kterého vám opravdu stačí pouze jedna pořádná nabíjecí stanice a nepotřebujete tak mít na stole několik malých bezdrátových nabíječek. iPhone, který využíváte nejčastěji, si díky modulárnosti jednoduše posunete blíže, abyste jej měli po ruce, prostě chytré a parádní.

Jinak jsem osobně stanici Omnia Q5 využíval k nabíjení iPhonu, AirPods, Apple Watch a iPadu zároveň. Bohužel jsem nemohl vyzkoušet nabíjení Apple Pencil, jelikož ji nevlastním, avšak nepochybuji o tom, že by bylo taktéž naprosto bezproblémové. Nabíjení AirPods skrze vlastní plošku probíhá taktéž bezproblémově s tím, že byste zde mohli k nabití umístit jakékoliv zařízení s podporou Qi bezdrátového nabíjení, problémem je však místo okolo. Ohledně nabíjení Apple Watch je škoda, že nemůžeme využívat neoriginální vestavěné kolébky. Vzhledem k tomu, že je stanice Omnia Q5 laděna do tmavých barev, tak zde bílá magnetická kolébka jednoduše svítí a tak úplně nezapadá. Díky zadním drážkám, které jsou určené až na 12.9″ iPad, jej zde můžete jednoduše vložit a nabíjet zatímco se například díváte na Netflix, YouTube apod. Je ale důležité zmínit, že USB-C výstup vzadu není určen jen pro nabíjení iPadu. Reálně s ním můžete nabít opravdu cokoliv, klidně iPhone s využitím rychlonabíjení Power Delivery anebo třeba MacBook Air, kterému při nízké výkonnostní náročnosti dobíjení maximálně 18W dostačuje. Popřípadě si k tomuto výstupu můžete připojit právě modulární nabíjecí plošku pro chytré telefony, a to klidně s přibaleným USB-C kabelem.

Při využívání nabíjecí stanice Omnia Q5 jsem jinak neměl absolutně žádný problém. Nabíjení žádným způsobem nevypadávalo, zároveň ani stanice nevydává nějaké vysokofrekvenční zvuky, které jsou často slyšitelné třeba u nekvalitních adaptérů. Zároveň jsem nepocítil ani nějaké výrazné zahřívání při nabíjení vícero zařízení najednou. Z hlediska negativních stránek mě lehce mrzí jen pár věcí – pro některé uživatele by rozhodně bylo příjemnější, kdyby ADAM elements přímo v balení nabízel 45W adaptér, kterým by bylo možné stanici pohánět. Co si budeme nalhávat, většině z nás se asi doma takový adaptér jen tak neválí, takže se stejně musí koupit. Popřípadě bych šel cestou dvou verzí výrobku, kdy jedna by adaptér neobsahovala a druhá, která by byla dražší, by ním v balení disponovala. Počítejte tedy s tím, že adaptér není součástí balení, stejně jako originální nabíječka pro Apple Watch. Tu si musíte obstarat sami, v tomto případě se ale nejedná o velký problém, jelikož pokud začnete stanici Omnia Q5 využívat na stejném místě, kde hodinky nabíjíte, tak stačí původní nabíjecí kolébku vzít a do stanice ji nainstalovat. Samozřejmě by bylo fajn mít vestavěnou nabíjecí kolébku, to ale bohužel nemůžeme ovlivnit ani my, ani výrobce. Třešničkou na dortu by pak mohla být ještě podpora MagSafe nabíjení u nabíjecí plošky pro iPhone, potom bych stanici Omnia Q5 označil za dokonalou. Výkon 15W reálně k dispozici je, stačilo prakticky jen integrovat magnety.

Závěr

Sháníte pořádnou bezdrátovou nabíjecí stanici, díky které budete schopni nabíjet veškerá vaše (nejen) Apple zařízení? Nechcete už mít na stole milion nevzhledných kabelů, ke každému zařízení jeden? Jste schopni si zaplatit za kvalitní výrobek, který vám vydrží několik let a navíc nabízí tříletou záruku? Pokud jste si odpověděli kladně, tak si myslím, že jste nyní našli naprosto ideální výrobek. Nabíjecí stanice ADAM elements Omnia Q5 nabízí vše, co jen může jablíčkář od takového výrobku požadovat. Možnost nabití iPhonu, AirPods, Apple Watch, iPadu (či dokonce MacBooku) a Apple Pencil, maximální nabíjecí výkon dohromady až 48W, kvalitní provedení a skvělá modulárnost – tohle jsou přední vlastnosti Omnia Q5. Z dlouhodobé vlastní zkušenosti vám tuto nabíjecí stanici mohu s chladnou hlavou doporučit, stejně jako jakékoliv další výrobky ADAM elements. Pořízení kvalitního příslušenství se opravdu vždy vyplatí, což se mi potvrdilo i v tomto případě.

Nabíjecí stanici ADAM elements Omnia Q5 koupíte zde