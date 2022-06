Otec s malým synem vyvíjí hru inspirovanou dětskými malůvkami. Podívejte se, jak vypadá

To, že se unikátně vypadající hra dá vyvinout i z jinak poměrně obyčejných vizuálních stylistik, není úplně překvapivé. V šedi identicky vypadajících her takové projekty vynikají především. Stejně tak se tváří nově oznámená hra Loose Nozzles. Vývojářský tým syna a otce z Foster and Family Games přitom zřejmě pojímá hru i jako příležitost ke vzájemnému sblížení. Grafická stránka samotná je inspirována malůvkami syna, které vytvořil, když mu bylo pouhých pět let. Nečekejte tak žádný extrémně vyleštěný vizuál. Právě roztomile vypadající grafika, vyrobená namísto expertních nástrojů pomocí pomocí různobarevných voskovek dodává hře originální nádech. Sami se o netradičnosti Loose Nozzles můžete přesvědčit ve zveřejněné ukázce.

Můžete si všimnout, že kromě jednotlivých herních objektů prošly dětskou úpravou i samotné efekty, a to včetně těch zvukových. Jednoduchá premisa záchranné vesmírné lodi, která osvobozuje uvězněné panáčky, představovala přitom pro vývojáře Chrisa Fostera velkou výzvu. Pro zkušeného herního designéra šlo totiž o první projekt, který od píky vyvíjel sám. Pomáhal mu jen jeho syn Alan. Právě proto Loose Nozzles vypadá ta hravě, jak vypadá. Celý vývoj totiž byl taky vstupem malého Alana do herního světa, spíše než tvrdou dřinu tak měl místy vypadat jako čas, kdy může prozkoumávat svou vlastní kreativitu. To, jak se projekt netradičnímu vývojářskému týmu povedl, zjistíme 16. srpna.