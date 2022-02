Na iPhony se chystají dva zajímavě vypadající interaktivní filmy

Žánr interaktivních filmů stále existuje na hranici mainstreamu. Takzvané FMV videohry balancující na hraně filmu a hry ovšem vídáme v poslední době stále častěji. Další důkazem jejich vzrůstající popularity jsou dvě nově ohlášené novinky, které se na iOS podívají v průběhu následujících měsíců.

První z novinek je kostrbatě pojmenované Who Pressed Mute on Uncle Marcus?, ve kterém se zúčastníte vyšetřování záhadné vraždy. To celé však probíhá pouze ve formě videohovorů. Asi uhodnete proč. Who Pressed Mute on Uncle Marcus? se natáčelo během série lockdownů. Štáb tak neměl jinou možnost, než se spokojit s limitovanou formou komunikace. Na hře pracuje již ostřílené studio Wales Interactive a do hlavní role zvládli obsadit Andyho Buckleyho, známého především rolí Davida Wallace v seriálu Kancl. Who Pressed Mute on Uncle Marcus? vychází v průběhu března.

Další nadcházející novinkou je lockdowny již nelimitované The Gallery. Interaktivní film bude přitom zabrušovat do témat sociální a kulturní historie Spojeného království ve dvou časových obdobích. Příběh se bude soustředit na umělce, který je v zajetí teroristy, jenž vyhrožuje zničit známou galerii, pokud se nesplní jeho požadavky. Ve hře se budete plynule přesouvat mezi lety 1981 a 2021. Společnost vám přitom bude dělat hvězdný ansámbl. Za všechny jmenujme například George Blagdena nebo Annu Popplewell. The Gallery vychází v dubnu.