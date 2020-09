Parádně vypadající NieR: Reincarnation z dílny Square Enix zřejmě dorazí i do tuzemského App Store

Připravovaný mobilní kousek ze světa NieR her se dočká vydání i na západních trzích. Během akce Tokyo Games Show to ohlásili vývojáři ze Square Enix. NieR: Reincarnation se tak podívá i na mobily obyvatel Severní Ameriky a Evropy. Konkrétní datum vydání zatím nepadlo, takže pořádně nevíme, jak dlouho se na hru budeme těšit. Ale vypadá to, že máme co vyhlížet. NieR: Reincarnation spojuje řadu podivných konceptů do pokusu vybudovat masivně úspěšnou mobilní záležitost, kterou Square Enix dokážou prodat dvěma diametrálně rozdílným publikům na rozdílných stranách zeměkoule. Oficiální stránka hovoří o hře jako o akčním RPG, důležitou součástí herní náplně ale budou pravděpodobně neoblíbené gotcha mechaniky, skrz které budou hráči náhodně dostávat vybavení a schopnosti.

Hlavním tahákem je ale koncept střídání herních pasáží ve třech a dvou rozměrech. Hráče bude hrou provázet duchu podobná entita Mama, vedoucí postavy skrze svět, kterému vývojáři říkají The Cage – klec. Během putování budeme sbírat úlomky paměti specifické zbraně. Pohyb po normálním světě pak bude fungovat v normálním trojrozměrném prostoru, zatímco průzkum pamětových útržků přepne hráče do dvourozměrného prostoru, viděného zboku. Vývojáři se odmítli podělit o více detailů ohledně příběhu, ale jako nástřel vypadá více než zajímavě. Zaujal vás popis hry, tak jako mě? Podělte se s námi o svůj názor v komentářích.