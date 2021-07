Fanoušci herních hororů se mají opět na co těšit. Ačkoli zprvu vypadalo, že se hra na všechny platformy nepodívá, opak je pravdou. Hororovka Fatal Frame: Maiden of Black Water dorazí na PC, XBOX ONE, XSERIES X/S, PS4 a PS5 už 28. října. Pod odstavcem naleznete trailer.