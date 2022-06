iPhone nejde zapnout: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

iPhone nejde zapnout je častý problém, se kterým se musí potýkat někteří uživatelé jablečných telefonů. Pravdu ale je, že se tento problém prakticky nikdy neobjeví z ničeho nic, ale něco mu předchází. Například iPhone nemusí být možné zapnout po pádu, po nedokončené instalaci aktualizace iOS a v dalších podobných případech, kdy může dojít k poškození systému či jiných součástí. Pojďme se proto společně podívat na 5 tipů, jak v případě iPhonu, který nejde zapnout, postupovat.

Vynucený restart

Ještě před tím, než se vrhneme do nějakých složitějších řešení, tak je nutné vyloučit to, že se iPhone pouze zasekl se zhasnutou obrazovkou. Tohle lze jednoduše vyloučit tak, že provedete tzv. vynucený restart, kdy se iPhone nezávisle na čemkoliv jiném prostě za každou cenu restartuje. Nutno zmínit, že postup vynuceného restartu se především u starších iPhonů liší, níže proto najdete veškeré postupy a stačí si z nich vybrat ten, který je určený pro vás:

iPhone 8, X, XS, 11, 12, 13: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple. iPhone 7 (Plus): Podržte boční tlačítko spolu s tlačítkem zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple.

Podržte boční tlačítko spolu s tlačítkem zeslabení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple. iPhone 6s, 6, 5, 5s a starší: Podržte tlačítko plochy spolu s bočním (nebo horním) tlačítkem, dokud neuvidíte logo Apple.

Fotogalerie iphone-8-x-vynuceny-restart iPhone 8 a X a novjěší iphone-7-vynuceny-restart iPhone 7 iphone_se_nezapne2 iPhone 6s a starší

Nechte iPhone nabít

Jestliže vám výše uvedený postup nepomohl, tak ještě pořád není nic ztraceno. Pokud iPhone není možné zapnout, tak je možné, že došlo k určitému selhání baterie. To se může stát především tehdy, pokud iPhone opravdu extra dlouhou dobu nevyužíváte a snažíte se jej zapnout po několika letech po vytažení ze šuplíku. Není ale vyloučeno, že baterie může takto selhat i u novějšího iPhonu. V některých případech se však baterie dokáže automaticky vzpamatovat, a to po delší době nabíjení. Zkuste tedy nefunkční iPhone v kuse nabíjet, a to klidně několik hodin, popřípadě přes noc. Pokud se baterie vzpamatuje a iPhone se zapne, tak máte vyhráno. Každopádně byste nyní ještě měli zajistit výměnu baterie za novou, aby se problém neopakoval.

Resetujte iPhone přes Mac či PC

Pokud není iPhone kompletně mrtvý, tak sám o sobě dokáže říct, že je něco špatně. V takovém případě se často automaticky přepne do režimu zotavení, každopádně klidně může zůstat i na černé obrazovce. Dobrou zprávou je, že iPhone dokáže tuto informaci o chybě předat, a to po připojení kabelem k Macu či počítači. Vezměte tedy Lightning kabel a propojte ním váš iPhone a Mac či počítač. Následně na něm otevřete Finder, respektive iTunes, a poté by se vám měla zobrazit zpráva o tom, že je iPhone v problémech. Poté byste měli být schopni provést aktualizaci, kdy nedojde ke ztrátě dat. Pokud se ale aktualizace nepodaří, je nutné iPhone obnovit, čímž už o data přijdete.

Podpora Apple vám dokáže poradit

Volání na podporu už je v dnešní době svým způsobem přežitek, věřte ale, že telefonická podpora od Applu je opravdu na jiné úrovni. Osobně, kdykoliv jsem měl s nějakým zařízením nějaký větší problém, tak mi podpora od Applu byla schopna na dálku pomoci. Nejsem si jistý, jaké nástroje má podpora Applu k dispozici, rozhodně ale vím, že má nad zařízeními větší kontrolu, než si myslíme. Před hovorem si nachystejte všechny informace o vašem zařízení, hlavně sériové číslo či IMEI. Podpoře pak popište, co se vám stalo a co předcházelo a uvidíte, třeba vám bude schopná pomoci. Pro zavolání na Apple podporu využijte číslo 800 701 391.

Hardwarový problém

V případě, že vám nepomohl žádný z výše uvedených tipů, tak je pravděpodobné, že má vaše zařízení nějaký hardwarový problém. Může se jednat klidně o špatnou baterii, což je ta lepší varianta, každopádně se klidně může jednat také o vadnou základní desku. Pokud se v opravách jablečných telefonů neorientujete, tak pro vás bude nemožné takto hardwarový problém rozpoznat. Z toho důvodu je nutné využít servisní středisko, které vám poradí a případně iPhone také rovnou opraví. Berte však v potaz, že v Česku máme dvouletou záruku, takže pokud je váš iPhone novější a ještě jej nemáte dva roky, tak určitě záruku využijte, jelikož pro vás bude oprava bezplatná – pokud jste tedy zařízení nepoškodili pádem, vodou apod.