Nechte si Elonem Muskem ukázat speciální robotické rameno na chytání padajících raket

SpaceX nepochybně v rámci vesmírného výzkumu přišla s několika skvělými řešeními. Super vychytávkou je například znovupoužitelnost prvních stupňů rakety Falcon 9. Ty totiž po vykonání „svého úkolu“ přistanou, a to třeba i na mořské plošině. Pochopitelně tento krok nebyl splněn hned a předcházelo mu mnoho explozí a nezdarů. Společnost SpaceX chce jít ale v tomto směru ještě dále. Dlouho se totiž již ví o záměru rakety (či celé vesmírné lodě a boostery) zachytávat za pomoci velkého robotického ramene. Velmi ambiciózní záměr představuje sám Elon Musk v nedávno zveřejněném videu, které je k nalezení v odkazu pod tímto odstavcem.

Ve zhruba půlhodinovém videu vám nejen Elon Musk sdělí, jak má proces zachytávání fungovat. Kromě toho se také dozvíte spoustu technických záležitostí, a to včetně mnohých možných problémů, které by mohly během tohoto procesu vzniknout. Hodí se například zmínit, že noční můrou inženýrů by bylo, kdyby raketa trefila celou věž, jež má sloužit taktéž k odpalům a jejíž výška je 143 metrů. Ve videu vás taktéž Elon Musk a jeho kolegové vezmou na vrchol této monstrózní stavby, kde si lodivod SpaceX taktéž pořídí pár záběrů na svůj iPhone, a začne vtipkovat na téma, jak drobně Starship a booster Super Heavy vypadají z této výšky. Video opravdu stojí za to.