Elon Musk se ostře obul do Applu a jeho App Storu

O šéfovi Tesly a novému majiteli Twitteru Elonu Muskovi je v poslední době slyšet opravdu dost a to nejen pro jeho odvážné podnikatelské kroky, ale i kvůli nejrůznějším prohlášením, které “střílí” od boku takřka denně. Jedno takové vypustil i před pár hodinami na účet Applu a nutno podotknout, že jím dost možná udeřil hřebíček přímo na hlavičku. Mnozí jablíčkáři jej totiž za něj poplácávají po zádech s tím, že konečně někdo po dlouhé době vyřkl nahlas pravdu.

Musk se na svém Twitteru konkrétně rozohnil v souvislosti s poplatky, které si Apple strhává za prodeje aplikací v App Store. V souvislosti s nimi se nechal konkrétně slyšet, že se jedná v jeho očích o 30% daň z internetu a že jsou dle něj tak 10x vyšší než by měly být. V současnosti jsou totiž jen pro představu nastaveny na 30 % pro velké vývojáře a na 15 % pro malé vývojáře, což je poměrně dost – tedy minimálně v porovnání s konkurencí. Apple však své poplatky soustavně obhajuje a tvrdí o nich, že jsou vzhledem k technické stránce App Storu nastaveny na správnou úroveň.

Není to ani zdaleka poprvé, co se Elon Musk pouští do kritiky Applu. Naopak by se skoro až chtělo říci, že se z podobných popíchnutí stala v posledních letech již jakási tradice a to i v souvislosti s App Storem. Kromě něj nicméně Musk popichoval Apple třeba i za jeho neinovativnost, která jej má dle něj v posledních letech velmi sužovat. Kalifornský gigant si však z těchto slov hlavu nedělá.