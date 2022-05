Elon Musk se chystá zpoplatnit Twitter

Jen pár dní poté, co Elon Musk oficiálně oznámil svůj nákup Twitteru, přichází tento vizionář s oznámením poměrně zajímavé novinky, která se právě jeho nové sociální sítě zřejmě týká. Na svém twitterovém účtu se totiž nechal slyšet, že možná Twitter zpoplatní, byť jen pro někoho.

Musk konkrétně na svůj Twitter napsal, že pro běžné uživatele bude tato sociální síť vždy zdarma, ale pro komerční či vládní subjekty budou možné nějaké platby zavedeny. O co přesně by se mohlo jednat je sice v tuto chvíli nejasné, nicméně vzhledem k tomu, že reklamní systém na Twitteru již běží podobně jako na Facebooku je víceméně jediným vysvětlením Muskova tweetu to, že zavede buď nějaké předplatné za provozování účtu, nastaví placení za jednotlivé příspěvky či obecně něco “nad rámec” nynějších možností Twitteru. Vše bude nicméně bezesporu vnímáno jako poměrně kontroverzní, jelikož Musk dlouhodobě hlásá, že by měl být Twitter sítí pro všechny, ale právě zpoplatněním tuto ideu do jisté míry pošlape. Na zavedení všech novinek si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.