Elon Musk chce z Twitteru udělat soukromou společnost – měli by se uživatelé oblíbené sociální sítě začít obávat?

Kontroverzní podnikatel Elon Musk již delší dobu investuje do akcií jedné z největších sociálních sítí Twitteru. V dubnu se však stal jejím největším akcionářem, což překvapilo nejen investory, ale i uživatele platformy. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak zpráva z minulého čtvrtku, kdy se nechal Musk slyšet, že by společnost rád odkoupil. Měli by se uživatelé Twitteru začít obávat a jaké má s ním Musk plány?

Twitter je v hledáčku nejbohatšího člověka světa již delší dobu

Od začátku dubna je asi nejdiskutovanější novinkou snaha Elona Muska prosadit se ve společnosti Twitter, která provozuje jednu z nejoblíbenějších sociálních sítí na světě. Známý podnikatel a zároveň nejbohatší člověk planety je totiž jejím velkým fanouškem, což je možné poznat i z počtu tweetů, které každý den na platformě sdílí.

Svými příspěvky pravidelně zásobuje více než 82 milionů sledujících z celého světa. Takové číslo mu dává samozřejmě velký vliv, který se naplno projevil v minulém roce. Během něj se mu několikrát podařilo jen pomocí pár tweetů výrazně pohnout s cenou Bitcoinu či memekryptoměny Dogecoin.

V návaznosti na to začal postupně investovat i do akcií Twitteru, kde se začátkem tohoto měsíce stal většinovým akcionářem, poté co jeho podíl dosáhl 9,2 % (o pár dní později se však stala největším akcionářem skupina Vanguard). Na tuto zprávu reagovali nejen akcie Twitteru, které vzrostly o 27 %, ale i samotní akcionáři. Některým z nich totiž nebylo po chuti, že by se Elon Musk měl stát ředitelem správní rady.

O několik dní později ale šéf Twitteru oznámil, že Musk se členem správní rady nestane – většina analytiků věří, že toto místo odmítl sám podnikatel, který si tak chtěl nechat prostor pro navýšení svého podílu ve společnosti.

Elon Musk jako zachránce demokracie

Ve čtvrtek přišla nová překvapivá zpráva ohledně vztahu Muska k Twitteru. Kontroverzní podnikatel totiž oznámil, že má v plánu Twitter koupit a udělat z něj soukromou společnost – tuto skutečnost oznámil jak jinak než prostřednictvím tweetu.

V souvislosti s tím podal svoji žádost příslušným úřadům, přičemž vedení Twitteru se nechalo slyšet, že nabídku pečlivě zváží. Musk společnosti nabízí částku 43 miliard dolarů – cena za jednu akcii se tak rovná 54,20 dolaru za akcii, což je o 54 % více než v lednu. Podle většiny analytiků je však velmi nepravděpodobné, že by na tuto nabídku akcionáři nebo správní rada přistoupili.

Hlavním argumentem je samotná cena akcií, která má podle nich mnohem větší potenciál k růstu – v minulosti totiž dosáhla i hranice 70 dolarů za kus. Musk sám uznal, že nemusí rada na jeho nabídku kývnout, a proto má prý připravený i plán B, který ovšem nechce prozradit. Pravděpodobně mu ale ani ten nepomůže, a to kvůli „jedovaté pilulce“, kterou rada odhlasovala jako pojistku před kýmkoli, kdo by se rozhodl ovládnout Twitter.

Pokud by se totiž kdokoli rozhodl koupit bez povolení více než 15% podíl ve firmě, ihned by byla aktivována možnost pro ostatní akcionáře nakoupit nové akcie se slevou. Pokaždé tak dojde k navýšení počtu akcií a tím pádem i snížení reálného podílu v Twitteru. Jediným východiskem je tak zvýšení nabídky ze strany Muska, který se ale již nechal slyšet, že tak neučiní.

Musk přitom tvrdí, že nemá v úmyslu na Twitteru vydělat, ale naopak mu chce pomoci. Nejbohatší člověk světa je totiž tvrdým prosazovatelem absolutní svobody slova a tím pádem i častým kritikem cenzury na sociálních sítích.

Je tedy přesvědčen, že řešením je právě koupě Twitteru a přepracování jeho podmínek a zásad, podle kterých se řídí. Tento proces pak také popsal jako poslední naději pro budoucnost civilizace či záchranu demokracie, přičemž se nebojí říct, že vedení Twitteru nedůvěřuje.

Ne všichni věří, že je Muskovo jednání zcela nezištné

Postupně se však objevují i hlasy, které Muskovi nedůvěřují, a naopak ho podezírají z toho, že mu jde pouze o zisk. Právě to je i jedním z důvodů, proč postupně začala klesat cena akcií Twitteru – drobní investoři i velcí hráči na Wall Street totiž očekávají, že Musk bude chtít akcie prodat se ziskem.

Jiní zase Muska podezírají z toho, že si chce vytvořit vlastní sociální síť, kterou bude moci ovládat. Ostatně o takovém plánu informoval koncem března, kdy ve svém tweetu seznámil uživatele s tím, že přemýšlí nad založením vlastní sociální sítě. Podle všeho tedy své plány přehodnotil a rozhodl se začít stavět již na fungující platformě.

Ti, co znají Muska poukazují také na jeho pokus o vtip, kdy cenu za jednu akcii nastavil na 54,20 dolaru. Označení 420 odpovídá kódu, který se hojně používá ve spojitosti s marihuanou. Musk je přitom těmito „vtipy“ známý, a to zejména díky vystoupení v podcastu Joe Rogana, ze kterého vznikly fotografie, kdy sedí v mraku kouře a v ruce drží joint.

V minulosti takto vtipkoval i ve spojitosti s akciemi Tesly, což mu však přišlo draho. Musk v roce 2018 ve svém tweetu napsal, že chce Teslu přeměnit na soukromou společnost při ceně 420 dolarů za akcii. Této zprávy se chytla i Americká komise pro cenné papíry, která ho obvinila z ovlivňování akcionářů a musel zaplatit tučnou pokutu. Problémům s ní se pravděpodobně nevyhne ani teď – někteří akcionáři ho žalují za to, že svým jednáním uměle snížil cenu akcií.