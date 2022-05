Fenomenální hra BioShock: The Collection je nyní na PC ke stažení zcela zdarma

Po celé řadě skutečně suchých týdnů, kdy Epic Store nerozdával žádné herní pecky, se nyní konečně rozhoupal k pořádné hře. Zcela zdarma si z něj totiž můžete nyní až do příštího čtvrtka odnést remasterovaý BioShock: The Collection, který je hráči považován za jeden z nejpovedenějších remasterů posledních let. A není se čemu divit.

Herní sérii BioShock zřejmě není třeba jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o velmi oblíbenou FPS střílečku zasazenou do retrofuturistického světa, ve kterém na vás čeká celá řada nejrůznějších nástrah v podmořském i nebeském světě. A jelikož se jedná ve své podstatě o survival horor, nouze nebude jak o výše zmíněný boj, tak ani o spousty nejrůznějších lekaček, které mají zejména díky stísněné atmosféře podvodního města svůj nezaměnitelný půvab. A jelikož rozdává nyní Epic Games remasterovanou verzi The Collection, těšit se můžete hned na trojici her, jejíž cena dohromady přesahuje více než 1600 Kč – to vše navíc v líbivém novodobém kabátku. Jediný háček je v kompatibilitě – hru sice rozjedete i na starších “železech”, avšak jen se systémem Windows. Jablíčkáři tedy v tomto směru bohužel opět ostrouhají.

Bioshock: The Collection stáhnete zdarma zde