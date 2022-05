Rozeberte na iOS celý svět v originální zombie hře Dysmantle

Her, odehrávajících se během různých druhů zombie apokalyps, můžete najít obrovské množství. Stále velmi populární téma dokážou ale nějací vývojáři přesto stále uchopit originálně a navnadit pořádnou hráčskou základnu. Právě to se podařilo vývojářům ze studia 10tons Ltd. Ti již v listopadu minulého roku vydali svůj zombie projekt Dysmantle. Ten slavil obecně pozitivní reakce na počítačích i konzolích. Proto se není čemu divit, že titul dorazil ve stejné podobě i na mobilní zařízení, včetně těch s iOS. Z traileru na hru je přitom jasné, že si v ní užijí snad všechny typy hráčů.

Někomu může hra připomenout například nedávno z mrtvých probuzený Project Zomboid. Oproti němu však Dysmantle nabízí jednu unikátní možnost, a to rozbít v podstatě vše, co vidíte na obrazovce. Celý svět může být ve hře překonfigurován na užitečné předměty. Hratelnostní smyčka vás pak nutí sbírat různé materiály, ze kterých si vyrobíte lepší nástroje ke sběru dalších zdrojů, a tak dále takřka do nekonečna. Dysmantle kromě komplexního systému craftění nabízí i košatý strom dovedností, pomocí kterého si můžete vaší postavu přizpůsobit sobě na míru. Celou dobu vás přitom hra nezahlcuje informacemi. Jejich pečlivé dávkování pak přispívá k pocitu, že máte stále ve světě nemrtvých co objevovat. Dysmantle si můžete na App Storu zakoupit za 249 korun.