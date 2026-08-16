HBO Max láká na zombie drag queens, napínavé thrillery i oba díly 28 let poté

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Seznam
Úsvit mrvých drag queens
Když Brooklyn zachvátí zombie apokalypsa, parta drag queens a klubových hvězd se postaví krvelačným nemrtvým.
The Invisible Guest
Mladá podnikatelka obviněná z vraždy svého milence si najme brilantního právníka. Na odhalení pravdy jim zbývají pouhé tři hodiny.
28 let poté
Přeživší se vydává do nebezpečného světa pevniny, kde se nákaza i lidskost proměnily v cosi děsivého.
Voyeuři
Mladý pár začne sledovat intimní život sousedů naproti. Nevinná zvědavost se však postupně promění v nebezpečnou posedlost.
28 let poté: Chrám z kostí
Nakažení už nejsou největší hrozbou. Tou se stala nelidskost přeživších.
Na druhé straně léta
Během poklidného léta u jezera objeví nejlepší kamarádky Bětka a Alma tajemné jezírko, které slibuje únik.