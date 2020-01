Na iOS se řítí brutální zombie akce Devil’s Eyes

Stříleček je na iPhony jako máku a už by se pomalu mohlo zdát, že si nikdo netroufne přijít s něčím novým a originálním. Konec konců, zatímco na počítačích a konzolích se žánr FPS her neustále dynamicky vyvíjí, na mobilních zařízeních se držíš spíše zažitých standardů. Naštěstí se stojaté vody rozhodli rozvířit vývojáři z fun cool games, a to se svým nejnovějším počinem, kde si to rozdáme tváří v tvář s hordou nemrtvých nepřátel.

Pokud milujete zombie hry, jistě jste si všimli, že na iOS jich je pomálu. Minimálně tedy těch kvalitních, které nabízí kromě krkolomného ovládání a nekonečného krveprolití také něco navíc. Naštěstí se tuto mezeru na trhu snaží vyplnit vývojáři ze studia fun cool games, které toho sice za sebou příliš nemá, ale přesto v minulosti dokázalo přijít s kvalitními počiny. Tentokrát si tvůrci vzali na paškál hororovou survival FPS hru Devil’s Eyes, kde si to v kůži jedné z přeživších, ženy jménem Lauren, rozdáme s nemrtvými. Děj se odehrává v roce 2025, kdy solární bouře odřízla většinu světa od elektřiny i možnosti jak na dálku komunikovat. Zatímco se okolní společnost snaží vzpamatovat z nenadálého šoku, z nedaleké maloměstské laboratoře unikne pár exemplářů, kteří se rozhodně nechtějí v míru socializovat. V tu chvíli nastupujeme my, abychom nestvůrám ukázali, kde je jejich místo.

Hra se příliš neliší od populárního Left 4 Dead a dalších titulů z tohoto žánru. Nebude chybět klasický průzkum okolí, přežívání, hledání surovin, vylepšování zbraní a zabíjení hord nepřátel, kteří nám existenci v postapokalyptickém městě pořádně osladí. Jistotou budou také obrovští bossové a nejrůznější výzvy, které budeme muset překonat. Jak moc se hra bude lišit od svých starších sourozenců ze stejného žánru je zatím otázkou, ale podle dosavadních informací se máme na co těšit. Výsledek se však dozvíme již 18. ledna, kdy hra zamíří na iOS. Samozřejmě bude zdarma a nabídne nejrůznější mikrotransakce. Pokud jste tedy fanoušky zombie, neváhejte zamířit na App Store.