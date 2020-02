Na iPhony míří další graficky povedená zombie hříčka Don Zombie

Zombie trend ve hrách figuruje již odnepaměti, avšak v poslední době začal vlivem nových žánrů pomalu ustupovat do pozadí a stal se spíše reliktem minulosti. Naštěstí na něj někteří vývojáři stále nezanevřeli a dokáží přijít s něčím, co hráče zaujme a odliší se od tisíckrát propraného stylu. Těmi jsou také tvůrci ze studia Six Five, kteří pilně pracují na své nejnovější hříčce Don Zombie, jež nás zavede do apokalypsou rozervaného světa, avšak s jedním malým háčkem.

Pokud milujete postapokalyptické světy plné potulujících se nemrtvých, pak vám jistě uděláme radost. Studio Six Five, které není na herní scéně žádným nováčkem, totiž přichází s povedenou hrou Don Zombie, jež nás do jednoho z těchto světů zavede. Titul na první pohled zaujme především svým animovaným vizuálním stylem, který dokonale odpovídá 2D grafice a ladí s celkovou atmosférou hry. Nečekejte však žádný propracovaný příběh, místo toho se dočkáte pořádného arzenálu zbraní a jediného cíle, kterým bude pozabíjet všechny zombie do jednoho. Nebude chybět až 100 rozmanitých úrovní, vícero druhů nepřátel, plejáda monster a především vše od brokovnic po paprskové zbraně. Máte-li však v oblibě záškodnický styl boje, budete mít k dispozici také pasti.

V průběhu hry se navíc podíváte na různá místa, která můžete ve své misi zužitkovat a využít prostředí k tomu, abyste se zbavili pár dalších nepříjemných stvůr. A pokud vás to přestane bavit, můžete se zkrátka přepnout do módu Arény, kde bude hrát prim výdrž a co nejdelší obrana proti hordám zombie. Rozhodně se tedy jedná o zajímavý počin, který na hezkých pár hodin zabaví a především nabízí mírně odlišný pohled na tento do poslední kapky vyždímaný žánr. Titulu se dočkáme sice až 11. března, ale již nyní se můžete na App Store předběžně zaregistrovat. Don Zombie bude pochopitelně zdarma s tradičními mikrotransakcemi.