Apple nově umožní vývojářům zvednout předplatné aplikací bez vašeho souhlasu

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že začal Apple dle všeho ve spolupráci s vybranými vývojáři testovat novou možnost správy výše předplatného. Zatímco doposud bylo totiž zvýšení ceny předplatného nutné ručně odsouhlasit, přičemž v opačném případě bylo zrušeno, nová verze počítala s automatickým navýšením ceny. Ačkoliv se tyto informace setkaly s řadou rozporuplných reakcí, Apple se pro zavedené novinky přeci jen rozhodl. Před pár hodinami totiž informoval na svém vývojářském portálu vývojáře o tom, že novinku skutečně v brzké době nasadí.

Aby zamezil Apple případným podvodům s předplatnými ze strany vývojářů, které byly logicky tím nejrizikovějším faktorem, rozhodl se nastavit maximální limity pro zvýšení – a to jak pro měsíční, tak i pro roční. K automatickému zvýšení bude moci dojít maximálně jednou za rok s tím, že v případě zvýšení měsíčního předplatného může být zvednuto maximálně o 5 dolarů a zároveň maximálně o 50 % ceny, v případě ročního je to pak o 50 dolarů a zároveň maximálně o 50 % ceny. Na zvednutí předplatného budou navíc aplikace informovat skrze notifikace App Storu a tak podobně, aby s nimi byli lidé seznámeni. Ve výsledku by se tak nemělo stát, že bude novinka přehlédnuta a předplatné tedy zvednuto bez vědomí uživatele.

S ohledem na informační systém blížícího se zvednutí předplatného nicméně platí, že jakmile k jeho navýšení dojde, uživatel jej nebude už moci odmítnout v rámci systémového oznamovacího okna, které je de facto posledním prvkem informujícím o tomto kroku, ale bude nutné jej pak ručně zrušit klasicky přes správu předplatných v App Store či nastavení. Na jednu stranu se tedy jedná o celkové usnadnění navyšování předplatných pro vývojáře, na druhou stranu však o drobnou komplikaci pro uživatele.