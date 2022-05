Veřejné beta testování iOS 16 začne později než je obvyklé, zde je důvod

Již za necelý měsíc se světu představí nové generace operačních systémů z dílny Applu v čele s iOS 16. Pokud si však již nyní brousíte zuby na to, jak se relativně brzy zapojíte do veřejného beta testování a tedy si nový systém osaháte o poznání dříve než běžná veřejnost, musíme vás zklamat. Úplně brzy to totiž bohužel nepůjde.

Reportéru Marku Gurmanovi z Bloombergu se podařilo zjistit, že vývoj iOS 16 nejde Applu tak úplně podle představ, jelikož je i necelý měsíc před vydáním prvních vývojářských verzí dost zabugovaný. A přesně kvůli tomu je již nyní rozhodnuto o tom, že veřejné bety budou raději pozdrženy a to konkrétně tak, že místo po boku 2. vývojářských bet, jak tomu bylo standardem doposud, dorazí až po boku 3. vývojářských bet. Kdy přesně se tak stane je sice v tuto chvíli velmi těžko předpovídatelné, nicméně vzhledem k tomu, že mezi betami nových systémů bývá většinou poměrně velké časové okno kvůli tomu, aby měl Apple čas na opravy systémů, stát by se tak klidně mohlo až ke konci července.

Co přesně může Applu dělat v iOS 16 potíže není v tuto chvíli bohužel vůbec jasné, jelikož se z dosavadních úniků tak úplně nezdá, že by měl přinést něco vyloženě složitého. O to nadějnější tedy paradoxně zdržení vydání veřejných bet s ohledem na novinky je. Ať tak či tak, vše se dozvíme již relativně brzy.